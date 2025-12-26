Без Костюк и Ястремской: назвали лучших теннисистов Украины 2025 года

Новое поколение - Вероника Подрез

Лучшей среди представителей нового поколения (игроки в возрасте до 20-ти лет) стала Вероника Подрез.

18-летняя теннисистка в этом сезоне одержала 50 побед в 69-ти проведенных матчах. Сыграла в четырех финалах на турнирах ITF и завоевала три титула, среди которых самый большой в ее карьере - ITF W75 в Пуатье. На соревнованиях в Анже одержала дебютную победу в основной сетке турнира WTA 125. Начав этот год на 536-й строчке рейтинга WTA, сумела завершить его на рекордной для себя 289-й позиции.

Прогресс года - Александра Олейникова

Приз "Прогресс года" абсолютно справедливо получила Александра Олейникова.

В сезоне-2025 она сыграла 80 матчей и одержала 59 побед. Приняла участие в семи финалах - четыре на турнирах ITF и три на уровне WTA 125 - и все выиграла. Стала первой теннисисткой из Украины, которая завоевала три титула WTA 125. Начав этот год на 285-й строчке мирового рейтинга, завершила дебютом в топ-100 (№96) и гарантировала себе место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, что будет ее первым выступлением в основе "мэйджора".

Теннисист года - Виталий Сачко

В этом году Сачко сыграл 73 матча, в которых одержал 42 победы. Дважды сыграл в одиночных финалах турниров серии "челленджер" и четыре раза - в парных, где завоевал два титула. На соревнованиях АТР 250 в Метце дошел до полуфинала, став первым представителем Украины на этой стадии с 2007 года. Начав год на 417-й строчке мирового рейтинга, завершил его на 169-й позиции.

Теннисистка года - Элина Свитолина

В этом году Элина сыграла 51 матч и одержала 36 побед. В апреле, на соревнованиях WTA 250 в Руане выиграла свой 18-й титул в карьере. Дошла до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии и "Ролан Гаррос", а также до полуфинала на турнире WTA 1000 в Мадриде. Одержала четыре победы над соперницами из топ-10 (Жасмин Паолини - дважды, Джессика Пегула и Аманда Анисимова).

Помогла сборной Украины впервые квалифицироваться в финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Этот сезон Свитолина начала на 27-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 14-й позиции и в статусе первой ракетки Украины.