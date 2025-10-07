Костюк програла вдруге за день на WTA 1000: хто з українок ще продовжує боротьбу в Ухані
Українська тенісистка Марта Костюк достроково закінчила боротьбу на великому хардовому турнірі серії WTA 1000 Wuhan Open, що триває в китайському Ухані. Після поразки в одиночному розряді, спортсменкав дуеті із сербською тенісисткою Ольгою Данилович також не змогла пройти стартовий бар'єр у парній сітці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Невдалий старт у парному розряді
Матч першого кола парного турніру для українсько-сербської пари завершився поразкою від шостого сіяного дуету - Го Ханьюй (Китай) та Александри Панової. Поєдинок тривав 1 годину і 19 хвилин та закінчився у двох сетах із рахунком 7:5, 6:3.
Костюк і Данилович, які свого часу в 2017 році тріумфували на юніорському US Open, вперше виступали разом на рівні основного Туру.
У цьому матчі вони не зробили жодного ейса, допустили 2 подвійні помилки та реалізували 3 брейки.
Натомість їхні суперниці відзначилися 1 ейсом, 2 подвійними помилками та 5 виграними геймами на прийомі.
Остання надія України в Ухані
Виліт Марти Костюк ознаменував завершення її виступів на турнірі, оскільки раніше, того ж дня вона програла стартовий матч одиночного розряду чеській тенісистці Кароліні Муховій.
Таким чином, у парній сітці змагань Україну продовжує представляти лише Людмила Кіченок, яка днем раніше успішно вийшла до 1/8 фіналу.
Кіченок виступає в парі з австралійкою Еллен Перес, і їхній дует вже здолав п'ятий сіяний тандем Ейша Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди).
Після першого кола в одиночному розряді турнір також покинули всі представниці України. Окрім Костюк, змагання не змогла завершити Даяна Ястремська, яка знялася з матчу проти німкені Лаури Зігемунд.
Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.
Також читайте про досягнення Даяни Ястремської у топ-50 WTA.
Крім того, дивіться, які позиції займають українки в оновленому рейтингу WTA.