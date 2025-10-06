Українські тенісистки в оновленому рейтингу WTA: хто піднявся, а хто втратив позиції
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Українки зберігають позиції у світовому рейтингу WTA
Попри дострокове завершення сезону, перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує утримувати 13 місце в світовій класифікації.
Лідером рейтингу залишається білоруска Аріна Сабалєнка, яка випереджає Ігу Швьонтек із Польщі та американку Коко Гофф.
Костюк покращила позицію, Ястремська стабільна
Марта Костюк зуміла піднятися у світовому рейтингу завдяки успішному виступу на турнірі в Пекіні, де дійшла до четвертого кола. Цей результат дозволив їй піднятися на 26 місце, що є одним із найвищих показників у кар’єрі киянки.
Даяна Ястремська, своєю чергою, зберегла 31 позицію, демонструючи стабільні результати наприкінці сезону.
Невдачі Стародубцевої та спад Калініної
Менш успішним тиждень виявився для Юлії Стародубцевої. Українка не змогла захистити очки за минулорічний чвертьфінал у Пекіні й вилетіла з першої сотні рейтингу, опустившись одразу на 131 сходинку.
Олександра Олійникова також втратила три позиції й наразі займає 139 місце.
Ангеліна Калініна, яка не виступає з червня, продовжує втрачати очки й нині опустилася на 159 позицію.
Прорив Снігур у топ-200
Позитивною новиною стала поява Дар’ї Снігур серед найкращих 200 тенісисток світу. Завдяки виходу до півфіналу турніру ITF W75 у Братиславі вона піднялася на 175 місце.
Анастасія Соболєва, навпаки, втратила кілька очок і опустилася на 263 сходинку.
Топ-10 рейтингу WTA станом на жовтень 2025 року
- Аріна Сабалєнка - 11010
- Іга Швьонтек (Польща) - 8553
- Коко Гофф (США) - 7263
- Аманда Анісімова (США) - 5989
- Мірра Андрєєва - 4698
- Медісон Кіз (США) - 4459
- Джессіка Пегула (США) - 4653
- Жасмін Паоліні (Італія) - 4156
- Чжен Ціньвень (Китай) - 3678
- Єлена Рибакіна (Казахстан) - 3898
Українки в рейтингу WTA
13. Еліна Світоліна (Україна) - 2606
26. Марта Костюк (Україна) - 1769
31. Даяна Ястремська (Україна) - 1559
131. Юлія Стародубцева (Україна) - 605
139. Олександра Олійникова (Україна) - 548
159. Ангеліна Калініна (Україна) - 462
175. Дар'я Снігур (Україна) - 417
263. Анастасія Соболєва (Україна) - 268
