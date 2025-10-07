ua en ru
Костюк не втримала перевагу і вилетіла з WTA 1000 в Ухані: Мухова знову сильніша

Вівторок 07 жовтня 2025 10:50
Костюк не втримала перевагу і вилетіла з WTA 1000 в Ухані: Мухова знову сильніша Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на престижному турнірі WTA 1000 у китайському Ухані, поступившись у першому колі чешці Кароліні Муховій. Поєдинок тривав понад дві з половиною години та завершився з рахунком 6:2, 2:6, 4:6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Переможний старт і драматична розв’язка

Костюк упевнено розпочала матч, скористалася слабкою грою суперниці на подачі й виграла перший сет 6:2. У другій партії Мухова швидко переламала хід зустрічі, зробивши низку вдалих брейків, і зрівняла рахунок у сетах.

У вирішальному сеті чешка повела 5:2, однак Марта зуміла скоротити відставання до 4:5 і навіть відіграла три матчпойнти. Проте четверта спроба суперниці виявилася результативною - Мухова здобула перемогу в трьох сетах.

Деталі зустрічі

Костюк оформила один ейс, допустила 10 подвійних помилок і тричі брала подачу суперниці. Мухова не виконала жодного ейсу, зробила чотири подвійні помилки, але реалізувала чотири брейки.

Для українки цей виліт став найгіршим результатом у кар’єрі на турнірах серії WTA 1000 в Ухані. У 2024 році вона дійшла тут до третього кола.

Турнір без українок у другому колі

Костюк була однією з двох представниць України в основній сітці змагань. Своєю чергою, Даяна Ястремська - не змогла завершити свій матч проти німкені Лаури Зігемунд.

Таким чином, після першого кола українки завершили виступи в одиночному розряді.

Попри поразку, Марта продовжить виступ у парному турнірі разом із сербкою Ольгою Данилович. Їхніми суперницями стануть шостий сіяний дует із Китаю Го Ханьюй та росіянка Александра Панова.

Також Людмила Кіченок у парі з австралійкою Еллен Перес успішно стартували, здолавши п’ятий сіяний дует Ейша Мухаммад (США) / Демі Схюрс (Нідерланди).

Раніше ми розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

Крім того, дивіться, які позиції займають українки в оновленому рейтингу WTA.

