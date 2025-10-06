Ястремська покидає турнір у першому колі: що трапилося з українкою в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступ у першому колі турніру WTA 1000 в Ухані, поступившись німкені Лаурі Зігемунд після травми шиї.

Ястремська vs Зігемунд: історія протистоянь

Це була четверта зустріч тенісисток в історії. Раніше Ястремська вигравала всі три матчі, останній - на турнірі WTA 1000 у Римі у 2024 році (4:6, 7:5, 6:2).

У матчі в Ухані українка взяла другий сет 6:4, але на старті третього змушена була взяти медичний таймаут через проблеми із шиєю і згодом відмовилася від продовження гри.

Хід матчу

Перший сет пройшов у рівній боротьбі за невеликої переваги Зігемунд - Ястремська відіграла два брейк-пойнти, але не змогла подати навиліт і допустила дві подвійні помилки.

У другому сеті українка взяла реванш, скориставшись трьома брейк-пойнтами та двічі подавши навиліт.

У третьому сеті Зігемунд вела 4:1, після чого Ястремська завершила гру достроково.

Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився відмовою українки за рахунку 5:7, 6:4, 1:4.