Даяна Ястремська провела 200 тижнів у топ-50 WTA: хто з українок був там довше

Дорога до історичного результату

У свіжому оновленні рейтингу WTA Даяна піднялася на одну сходинку і наразі посідає 32 місце.

Ястремська вперше пробилася до півсотні найсильніших тенісисток планети 28 січня 2019 року. Відтоді їй двічі доводилося залишати топ-50, однак кожного разу вона поверталася до цього елітного списку.

Найкращим показником у кар’єрі Даяни залишається 21-ша позиція, якої вона досягла 20 січня 2020 року.

Хто з українок утримувався у топ-50 найдовше

До Ястремської подібним досягненням могли похвалитися лише три українки. Лідером за кількістю тижнів у топ-50 залишається Еліна Світоліна, друге місце посідає Леся Цуренко, яка провела там 233 тижні, а третє - Альона Бондаренко.

Рейтинг українок з понад 200 тижнями у топ-50:

Еліна Світоліна - 568 тижнів

Леся Цуренко - 233

Альона Бондаренко - 227

Даяна Ястремська - 200

Таким чином, якщо Ястремська збережеться у топ-50 ще протягом восьми місяців, то вже у травні 2026 року зможе вийти на друге місце серед українок за тривалістю перебування у першій півсотні рейтингу.