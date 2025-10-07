ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Костюк проиграла второй раз за день на WTA 1000: кто из украинок еще продолжает борьбу в Ухане

Вторник 07 октября 2025 15:42
UA EN RU
Костюк проиграла второй раз за день на WTA 1000: кто из украинок еще продолжает борьбу в Ухане Марта Костюк (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно закончила борьбу на большом хардовом турнире серии WTA 1000 Wuhan Open, который проходит в китайском Ухане. После поражения в одиночном разряде, спортсменка в дуэте с сербской теннисисткой Ольгой Данилович также не смогла пройти стартовый барьер в парной сетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Неудачный старт в парном разряде

Матч первого круга парного турнира для украинско-сербской пары завершился поражением от шестого сеяного дуэта - Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой. Поединок длился 1 час и 19 минут и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Костюк и Данилович, которые в свое время в 2017 году триумфовали на юниорском US Open, впервые выступали вместе на уровне основного Тура.

В этом матче они не сделали ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейка.

Зато их соперницы отметились 1 эйсом, 2 двойными ошибками и 5 выигранными геймами на приеме.

Последняя надежда Украины в Ухане

Вылет Марты Костюк ознаменовал завершение ее выступлений на турнире, поскольку ранее, в тот же день она проиграла стартовый матч одиночного разряда чешской теннисистке Каролине Муховой.

Таким образом, в парной сетке соревнований Украину продолжает представлять лишь Людмила Киченок, которая днем ранее успешно вышла в 1/8 финала.

Киченок выступает в паре с австралийкой Эллен Перес, и их дуэт уже одолел пятый сеяный тандем Эйша Мухаммад (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

После первого круга в одиночном разряде турнир также покинули все представительницы Украины. Кроме Костюк, соревнования не смогла завершить Даяна Ястремская, которая снялась с матча против немки Лауры Зигемунд.

Ранее мы рассказали, сколько призовых получила сборная Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

Также читайте о достижениях Даяны Ястремской в топ-50 WTA.

Кроме того, смотрите, какие позиции занимают украинки в обновленном рейтинге WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Марта Костюк
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы