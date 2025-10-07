Костюк проиграла второй раз за день на WTA 1000: кто из украинок еще продолжает борьбу в Ухане

Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно закончила борьбу на большом хардовом турнире серии WTA 1000 Wuhan Open, который проходит в китайском Ухане. После поражения в одиночном разряде, спортсменка в дуэте с сербской теннисисткой Ольгой Данилович также не смогла пройти стартовый барьер в парной сетке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Неудачный старт в парном разряде

Матч первого круга парного турнира для украинско-сербской пары завершился поражением от шестого сеяного дуэта - Го Ханьюй (Китай) и Александры Пановой. Поединок длился 1 час и 19 минут и закончился в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

Костюк и Данилович, которые в свое время в 2017 году триумфовали на юниорском US Open, впервые выступали вместе на уровне основного Тура.

В этом матче они не сделали ни одного эйса, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3 брейка.

Зато их соперницы отметились 1 эйсом, 2 двойными ошибками и 5 выигранными геймами на приеме.

Последняя надежда Украины в Ухане

Вылет Марты Костюк ознаменовал завершение ее выступлений на турнире, поскольку ранее, в тот же день она проиграла стартовый матч одиночного разряда чешской теннисистке Каролине Муховой.

Таким образом, в парной сетке соревнований Украину продолжает представлять лишь Людмила Киченок, которая днем ранее успешно вышла в 1/8 финала.

Киченок выступает в паре с австралийкой Эллен Перес, и их дуэт уже одолел пятый сеяный тандем Эйша Мухаммад (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

После первого круга в одиночном разряде турнир также покинули все представительницы Украины. Кроме Костюк, соревнования не смогла завершить Даяна Ястремская, которая снялась с матча против немки Лауры Зигемунд.