"Саме так робили справжні чемпіони": колишній менеджер Кличка дав пораду Усику

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик досяг вершини світового боксу. Тепер, на думку колишнього менеджера братів Кличків Бернда Бенте, українцю варто замислитися над продовженням кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на World Boxing News .

"Він уже зробив усе, що міг"

У коментарі виданню World Boxing News експерт і колишній керівник Klitschko Management Group Бернд Бенте заявив, що Усик досяг у спорті максимуму, тому може наслідувати приклад легенд.

"Я хотів би бачити, як велика людина та чемпіон Олександр Усик завершує кар'єру як чинний чемпіон, як це зробили Роккі Марчіано, Леннокс Льюїс та Віталій Кличко до нього. Він навіть міг би стати другим чемпіоном у важкій вазі після Марчіано, який піде непереможеним", - сказав Бенте.

На його думку, завершення кар’єри на вершині стане символом величі Усика та прикладом для майбутніх поколінь боксерів.

Подібної позиції дотримується і колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс, який також порадив українцю піти з боксу у статусі чемпіона.

Британець додав, що Усик уже довів усе, що потрібно, і тепер може передати свої знання молодому поколінню спортсменів.

Успіхи українця

Останній поєдинок Усика, в якому він нокаутував Даніеля Дюбуа та повернув титул IBF, став одним із найуспішніших у його кар’єрі - як у спортивному, так і в комерційному сенсі.

"Розпроданий "Вемблі" і чудові продажі PPV показали, що бій мав повний успіх. Усик продемонстрував приголомшливу форму", - наголосив Бенте.

На думку експерта, українець уже забезпечив собі місце серед найкращих важковаговиків усіх часів. У власному рейтингу Бенте поставив Усика на сьоме місце - після Мухаммеда Алі, Джо Луїса, Леннокса Льюїса, Роккі Марчіано, Джорджа Формана та Евандера Холіфілда.

"Піти чемпіоном - найвища честь"

"Він уже досяг усього. Правильний шлях зараз – піти, поки ще на вершині. Так робили справжні чемпіони - Марчіано, Льюїс, Віталій Кличко. Це і є справжня спадщина, яка залишиться назавжди", - підсумував Бенте.