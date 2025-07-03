Ф'юрі викликав Усика на трилогію: де і коли має відбутися бій
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі викликав на третій бій володаря титулів WBC, WBO та WBA Олександра Усика. Британець вказав точні місце бою та дату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британського боксера.
Коли та де має відбутися бій
Ф'юрі оголосив про намір повернутися в ринг заради третього бою проти Олександра Усика. Британець запропонував провести поєдинок 18 квітня 2026 року на лондонському "Вемблі".
"18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі", трилогія", - написав Ф’юрі у соцмережі, додавши фото з Усиком.
Боксер уже раніше заявляв, що готовий повернутися в ринг лише заради реваншу з українцем. Його промоутер Франк Воррен також підтвердив, що "полювання на кролика" починається, маючи на увазі Усика.
Історія протистояння Усика та Ф’юрі
У травні 2024 року українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу.
У грудні того ж року Усик вдруге переміг Ф’юрі – цього разу одноголосним рішенням суддів.
Ф'юрі не погоджується з результатом другого поєдинку. За його словами, він переглядав бій понад 200 разів і вважає, що здобув переконливу перемогу.
Після другої поразки британець оголосив про завершення кар'єри, однак зараз, схоже, вирішив повернутись заради трилогії з українським чемпіоном.
Тим часом Усик продовжує підготовку до реваншу з Даніелєм Дюбуа, що відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
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