Ф'юрі викликав Усика на трилогію: де і коли має відбутися бій

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі викликав на третій бій володаря титулів WBC, WBO та WBA Олександра Усика. Британець вказав точні місце бою та дату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram британського боксера .

Коли та де має відбутися бій

Ф'юрі оголосив про намір повернутися в ринг заради третього бою проти Олександра Усика. Британець запропонував провести поєдинок 18 квітня 2026 року на лондонському "Вемблі".

"18 квітня 2026 року, стадіон "Вемблі", трилогія", - написав Ф’юрі у соцмережі, додавши фото з Усиком.

Боксер уже раніше заявляв, що готовий повернутися в ринг лише заради реваншу з українцем. Його промоутер Франк Воррен також підтвердив, що "полювання на кролика" починається, маючи на увазі Усика.

Історія протистояння Усика та Ф’юрі

У травні 2024 року українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів, ставши абсолютним чемпіоном світу.

У грудні того ж року Усик вдруге переміг Ф’юрі – цього разу одноголосним рішенням суддів.

Ф'юрі не погоджується з результатом другого поєдинку. За його словами, він переглядав бій понад 200 разів і вважає, що здобув переконливу перемогу.

Після другої поразки британець оголосив про завершення кар'єри, однак зараз, схоже, вирішив повернутись заради трилогії з українським чемпіоном.