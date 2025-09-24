"Побачимо, чи є в тебе яйця": Усик відповів Джейку Полу на виклик у ММА

Український абсолютний чемпіон світу у хевівейті Олександр Усик відповів на виклик американського блогера та бійця Джейка Пола.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт блогера у соцмережі X (Twitter).

Усик відповів Полу

У соцмережі X Джейк Пол поділився списком цілей на найближчі 5 років, де серед пунктів було і "перемогти Усика". Чемпіон відповів різко та впевнено.

"Чудовий план, Джейку, але я не буду на п’ятому місці, лише на першому. Я скоро закрию свій розділ у боксі і після цього буду чекати на тебе у клітці. Побачимо, чи є в тебе яйця чи це просто хайп", - написав Усик.

Бій Усика з Полом у ММА стає реальною інтригою

19 липня на стадіоні "Вемблі" Усик здобув перемогу нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа у п’ятому раунді.

Після бою на ринг піднявся Джейк Пол, який кинув виклик українцю, запропонувавши провести бій за правилами ММА.

Між спортсменами вже відбулася дуель поглядів на ринзі, а відео цієї зустрічі швидко розлетілося соцмережами.