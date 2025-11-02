Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали до нового будинку: що відомо про їхню резиденцію

Кейт Міддлтон та принц Вільям, разом із дітьми - Джорджем, Шарлоттою та Луї - офіційно оселилися у новому будинку Форест-Лодж у Віндзорі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Родина переїхала під час шкільних канікул і зараз облаштовується на новому місці.

Про плани змінити житло стало відомо ще у серпні - тоді представники Кенсінгтонського палацу підтвердили, що Уельси планують переїзд до кінця року.

Три роки тому Кейт і Вільям залишили Кенсінгтонський палац у Лондоні та перебралися до Аделаїдського котеджу у Віндзорі, щоб створити для дітей більш спокійне середовище.

Джордж, Шарлотта та Луї навчаються у школі Ламбрук, розташованій неподалік, тож нове місце дозволяє батькам поєднувати виховання з виконанням королівських обов’язків.

Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: Getty Images)

"Зараз ми у Віндзорі. Ми були в Лондоні, але переїхали через більше зелених насаджень. Це досить близько до Лондона, але не надто далеко", - говорила Кейт раніше під час зустрічі з Ірландською гвардією.

Дім з історією

Форест-Лодж - це георгіанський особняк, зведений у 1770-х роках. У власність королівського маєтку він перейшов у 1829 році.

Маєток має вісім спалень - удвічі більше, ніж попередній будинок подружжя в Аделаїді.

За інформацією PEOPLE, навіть після переїзду Кейт і Вільям не матимуть персоналу, який проживатиме з ними.

Няня дітей Марія Турріон Борралло та хатня обслуга мешкатимуть в окремих будівлях на території маєтку.

Лісовий будиночок у Великому Віндзорському парку (фото: Вікіпедія)

Новий дім став символом свіжого початку після непростих років для королівської родини.

Після переїзду до Аделаїдського котеджу у 2022 році сім’я втратила королеву Єлизавету ІІ, а у 2024-му Кейт і король Чарльз зіткнулися з діагнозом раку. Принцеса оголосила про ремісію на початку 2025 року.

Очікується, що Форест-Лодж стане постійним місцем проживання сім’ї, навіть коли Вільям успадкує трон.

Підвищені заходи безпеки

Через переїзд сім’ї у районі запровадили нові правила безпеки. Навколо будинку створили периметр довжиною 2,3 милі, а мешканці більше не мають доступу до деяких частин Віндзорського Великого парку.

Хоча частина місцевих жителів обурена, більшість розуміє необхідність таких заходів.

"Звичайно, це розчаровує, але безпека Вільяма, Кейт та їхніх дітей - понад усе", - поділився один із сусідів у коментарі The Sun.