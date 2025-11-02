ua en ru
Нд, 02 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали до нового будинку: що відомо про їхню резиденцію

Неділя 02 листопада 2025 09:07
UA EN RU
Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали до нового будинку: що відомо про їхню резиденцію Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Кейт Міддлтон та принц Вільям, разом із дітьми - Джорджем, Шарлоттою та Луї - офіційно оселилися у новому будинку Форест-Лодж у Віндзорі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Родина переїхала під час шкільних канікул і зараз облаштовується на новому місці.

Про плани змінити житло стало відомо ще у серпні - тоді представники Кенсінгтонського палацу підтвердили, що Уельси планують переїзд до кінця року.

Три роки тому Кейт і Вільям залишили Кенсінгтонський палац у Лондоні та перебралися до Аделаїдського котеджу у Віндзорі, щоб створити для дітей більш спокійне середовище.

Джордж, Шарлотта та Луї навчаються у школі Ламбрук, розташованій неподалік, тож нове місце дозволяє батькам поєднувати виховання з виконанням королівських обов’язків.

Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали до нового будинку: що відомо про їхню резиденціюКейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: Getty Images)

"Зараз ми у Віндзорі. Ми були в Лондоні, але переїхали через більше зелених насаджень. Це досить близько до Лондона, але не надто далеко", - говорила Кейт раніше під час зустрічі з Ірландською гвардією.

Дім з історією

Форест-Лодж - це георгіанський особняк, зведений у 1770-х роках. У власність королівського маєтку він перейшов у 1829 році.

Маєток має вісім спалень - удвічі більше, ніж попередній будинок подружжя в Аделаїді.

За інформацією PEOPLE, навіть після переїзду Кейт і Вільям не матимуть персоналу, який проживатиме з ними.

Няня дітей Марія Турріон Борралло та хатня обслуга мешкатимуть в окремих будівлях на території маєтку.

Кейт Міддлтон і принц Вільям переїхали до нового будинку: що відомо про їхню резиденціюЛісовий будиночок у Великому Віндзорському парку (фото: Вікіпедія)

Новий дім став символом свіжого початку після непростих років для королівської родини.

Після переїзду до Аделаїдського котеджу у 2022 році сім’я втратила королеву Єлизавету ІІ, а у 2024-му Кейт і король Чарльз зіткнулися з діагнозом раку. Принцеса оголосила про ремісію на початку 2025 року.

Очікується, що Форест-Лодж стане постійним місцем проживання сім’ї, навіть коли Вільям успадкує трон.

Підвищені заходи безпеки

Через переїзд сім’ї у районі запровадили нові правила безпеки. Навколо будинку створили периметр довжиною 2,3 милі, а мешканці більше не мають доступу до деяких частин Віндзорського Великого парку.

Хоча частина місцевих жителів обурена, більшість розуміє необхідність таких заходів.

"Звичайно, це розчаровує, але безпека Вільяма, Кейт та їхніх дітей - понад усе", - поділився один із сусідів у коментарі The Sun.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я
Новини
Активно штурмують на Донеччині: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Активно штурмують на Донеччині: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті
Аналітика
Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аспірантура вже перестала бути способом ухилення від мобілізації, – Микола Трофименко, МОН