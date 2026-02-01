ua en ru
Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля: что происходит в королевской семье

Воскресенье 01 февраля 2026 14:28
UA EN RU
Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля: что происходит в королевской семье Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Кейт Миддлтон, по словам инсайдеров, все больше раздражена поведением принца Эндрю, которого подозревают в попытках сохранить косвенное влияние в королевской семье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RadarOnline.com.

По данным издания, 65-летний принц Эндрю вынужден покинуть Royal Lodge в Виндзоре после решения его брата, короля Чарльза, и переехать во временное жилье, пока ремонтируется его новый дом Marsh Farm.

Переезд происходит на фоне длительных последствий скандала, связанного с Джеффри Эпштейном, который фактически изолировал Эндрю от публичной королевской жизни.

Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля: что происходит в королевской семьеПринц Эндрю (фото: Getty Images)

Несмотря на публичные заявления о дистанцировании от отца, источники утверждают, что принцессы Беатрис и Евгения частным образом поддерживают его и остаются с ним в тесном контакте.

"Эндрю сейчас больше, чем когда-либо, полагается на Беатрис и Евгению, чтобы быть в курсе того, что происходит в семье", - рассказал инсайдер.

"Есть опасения, что они стали неформальными посредниками информации, даже если это никогда не было их намерением", - добавил источник.

Именно эта ситуация, по словам близких к семье, вызвала особое недовольство Кейт Миддлтон и обострила напряженность в отношениях с принцем Уильямом.

"Кейт редко демонстрирует гнев открыто, но ее внутреннее разочарование очень сильно", - отметил источник из окружения семьи Уэльсов.

"Ощущение, что Эндрю остается присутствовать из-за своих дочерей, довело напряженность с Уильямом до переломного момента", - подчеркнул собеседник.

Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля: что происходит в королевской семьеПринц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

По словам инсайдеров, супруги Уэльс не хотят отталкивать Беатрис и Евгению, однако имеют четкую позицию относительно роли их отца.

"Они не стремятся маргинализировать принцесс, но решительно настроены не допустить никакого косвенного влияния Эндрю на принятие решений", - подчеркнул источник.

Особое возмущение Кейт, по данным RadarOnline.com, связано с ее многолетними усилиями по восстановлению доверия к монархии после ряда скандалов.

"Кейт потратила годы на восстановление доверия к институции", - пояснил другой инсайдер.

"Для нее любой намек на возвращение Эндрю, даже косвенный, выглядит как подрыв всей этой работы", - резюмировал собеседник.

Скандал с Эпштейном и статус изгнанника

Связь принца Эндрю с покойным финансистом и осужденным преступником Джеффри Эпштейном стала одним из самых серьезных кризисов для современной британской монархии.

Несмотря на то что Эндрю последовательно отрицал все обвинения, в 2014 году его публично обвинила в сексуальном насилии жертва торговли людьми, связанной с Эпштейном, Вирджиния Джуффре.

Она утверждала, что инцидент произошел, когда ей было 17 лет.

По словам Джуффре, в 2022 году Эндрю урегулировал гражданский иск на сумму около 15 миллионов долларов, не признав вины. Сам принц настаивал на своей невиновности.

Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля: что происходит в королевской семьеПринц Эндрю (фото: Getty Images)

В апреле прошлого года Джуффре покончила жизнь самоубийством в возрасте 41 года.

После ее смерти появились посмертные мемуары, в которых она подробно повторила свои обвинения, в частности заявила, что встречам с Эндрю якобы способствовала бывшая соратница Эпштейна Гислен Максвелл, которая сейчас отбывает 20-летний срок заключения.

Несмотря на то что король Чарльз III лишил Эндрю королевских титулов и фактически отстранил его от публичной жизни, инсайдеры утверждают, что опальный принц до сих пор не смирился со статусом изгнанника и пытается сохранять косвенную связь с королевской семьей.

Кейт Миддлтон Королевская семья
