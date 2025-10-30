Більше не принц: брат короля Чарльза III офіційно втратив статус і дім

Король Великої Британії Чарльз III офіційно позбавив свого молодшого брата, принца Ендрю, титулу принца. Відтепер він буде відомий як Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, а також покине королівську резиденцію. І усе це через сексуальні скандали!

Детальніше про рішення британського короля розповідає РБК-Україна з посиланням на BBC .

Принц Ендрю втратив королівський титул: що відомо

Раніше брат Чарльза III сам відмовився від титулів та нагород на тлі скандалів, які накладали тінь на Його Величність. Він заперечував усі звинувачення на свою адресу, серед яких були зв'язки зі скандальним Джеффрі Епштейном та неналежні стосунки з неповнолітньою.

Водночас статус принца за ним зберігався до цього моменту. Тепер же Букінгемський палац повідомив, що монарх ініціював формальну процедуру позбавлення титулу.

Крім того, Ендрю має залишити королівську резиденцію Royal Lodge у Віндзорі, де проживав упродовж багатьох років. Йому вже вручено офіційне повідомлення про розірвання оренди, після чого він має переїхати до маєтку Сандрінгем у Норфолку.

"Ці санкції визнано необхідними, попри те, що він продовжує заперечувати висунуті проти нього звинувачення", - йдеться в заяві палацу.

Король і королева також висловили співчуття всім жертвам, які постраждали.

"Їхні думки і щирі співчуття завжди були й залишаться з жертвами та тими, хто вижив після будь-яких форм насильства", - додали вони.

Ендрю втратив статус і дім (фото: Getty Images)

Що відомо про скандал з принцом Ендрю

Раніше принц відмовився від титулу герцога Йоркського після чергових скандалів, пов'язаних із його приватним життям.

Так, з посмертних мемуарів Вірджинії Джуффре стало відомо, що вона тричі мала інтимні стосунки з Ендрю, коли була неповнолітньою. Сам колишній принц категорично заперечує ці звинувачення.

Крім того, спливли електронні листи 2011 року, які свідчать, що тепер вже колишній принц підтримував контакт із засудженим за сексуальні злочини проти неповнолітніх Епштейном навіть після того, як публічно заявив про розрив дружби з ним.

Брата Чарльза III також звинувачують у тому, що він нібито користувався зв'язками друга для зустрічей із молодими дівчатами.

Вірджинія заявляла, що Епштейн тричі наказував їй займатися інтимом із принцом Ендрю, коли їй було 17 років. Вона зазначала, що він знав про її вік і про те, що вона була жертвою торгівлі людьми.