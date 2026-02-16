Гераскевич не відступає: історія з "шоломом пам'яті" отримала продовження, попри рішення МОК

Підтримка – не лише словами

Гераскевич оголосив про початок роботи над створенням постійного фонду допомоги сім'ям загиблих спортсменів.

"Весь світ зараз говорить про Україну не через мене і не через мій вчинок. А через тих спортсменів, які зображені на моєму шоломі. Саме їхній голос лунає настільки гучно, що його неможливо заглушити", - заявив він.

За словами спортсмена, спочатку планується фандрейзингова кампанія для підтримки 24 родин, чиї близькі зображені на шоломі. Надалі мета – створити стабільний механізм допомоги для сімей усіх загиблих українських спортсменів.

Гераскевич наголосив, що пам'ять про загиблих має підкріплюватися не лише словами, а й конкретними діями – саме тому він ініціює створення постійного фонду підтримки родин полеглих українських атлетів.

Спорт стає частиною пропаганди РФ

Також напередодні Паралімпійських ігор Гераскевич звернув увагу на допущення Росії до участі в цих змаганнях, та ще й з правом використанням державної символіки.

За його словами, у складі російської команди є колишні військовослужбовці, що, на його переконання, створює ризики використання міжнародного спорту як інструменту пропаганди.

"Вчора вони вбивали українців в Україні, а завтра будуть продовжувати це робити, поширюючи російську пропаганду на міжнародному рівні", - сказав український скелетоніст.

За що дискваліфікували Гераскевича

Українця відсторонили від змагань за 45 хвилин до старту через шолом, на якому були зображені загиблі українські спортсмени.

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що екіпірування нібито не відповідає принципам Олімпійської хартії щодо нейтральності спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань.

МОК запропонував альтернативу – використання чорної стрічки під час старту, а "шолом пам'яті" дозволити демонструвати до і після заїзду та у мікст-зоні. Гераскевич відмовився від такого компромісу.

Спортсмен звернувся до Спортивний арбітражний суд (CAS). Слухання відбулося 13 лютого, однак суд відхилив позов українця, погодившись із рішенням МОК.

Таким чином, Гераскевич остаточно втратив можливість виступити на Іграх-2026.