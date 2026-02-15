Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Український фігурист Кирило Марсак відверто розповів про тиск з боку прихильників російських атлетів, свою непохитну позицію щодо відсторонення представників країни-агресорки та атмосферу всередині світового спортивного ком'юніті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Champion Radio .

Атаки в Instagram та непохитна позиція

За словами спортсмена, після його публічних висловлювань проти участі "нейтральних" атлетів у міжнародних змаганнях, він зіткнувся з хвилею хейту в соцмережах. Прихильники російського фігуриста Петра Гуменника намагалися принизити українця.

"Вони писали мені: "Хто ти такий?". Мовляв, Гуменник – чемпіон усяких всеросійських змагань, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів-2020, а я тоді в Талліні був 33-м, останнім. Писали, що мене не мало бути на Олімпіаді", - згадує Марсак.

Втім, ситуація набула іронічного повороту безпосередньо під час змагань. Як виявилося, за підсумками короткої програми Кирило навіть обійшов росіянина, про що сам він дізнався лише від журналістів у мікс-зоні.

Марсак розповідає, що латвійський фігурист на Іграх спитав у нього, чи не шкодує він про свої слова після хейту. На що українець відповів категорично:

"Чому я маю шкодувати, якщо я не змінюю свою позицію? Я так само не хочу, щоб вони змагалися. Вони не повинні бути на цих змаганнях, допоки війна триває", - запевнив фігурист.

Чи існує "дідівщина" у фігурному катанні

Загалом, попри гостру конкуренцію, атмосфера серед топових світових фігуристів залишається професійною та дружньою. Марсак зазначає, що чоловіче фігурне катання – це дуже вузьке коло людей, де всі поводяться як одна родина.

"У нас маленьке ком'юніті. Ми всі знаємо один одного, дружимо, спілкуємося. Такої боротьби, щоб хтось когось ненавидів через титули, немає", - пояснює атлет.

Навіть абсолютні зірки льоду, як-от американець Ілля Малінін, не демонструють зверхності. За словами Кирила, Малінін з повагою ставиться до колег. Цікаво, що попри походження, Іллі зручніше спілкуватися англійською, а його російська має сильний американський акцент.