ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади

Неділя 15 лютого 2026 20:53
UA EN RU
Фігурист Марсак: про хейт росіян, спілкування з Малініним та залаштунки Олімпіади Кирило Марсак (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)
Автор: Андрій Костенко

Український фігурист Кирило Марсак відверто розповів про тиск з боку прихильників російських атлетів, свою непохитну позицію щодо відсторонення представників країни-агресорки та атмосферу всередині світового спортивного ком'юніті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Champion Radio.

Читайте також: ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника: конкурент Довбика у збірній воював за росіян

Атаки в Instagram та непохитна позиція

За словами спортсмена, після його публічних висловлювань проти участі "нейтральних" атлетів у міжнародних змаганнях, він зіткнувся з хвилею хейту в соцмережах. Прихильники російського фігуриста Петра Гуменника намагалися принизити українця.

"Вони писали мені: "Хто ти такий?". Мовляв, Гуменник – чемпіон усяких всеросійських змагань, бронзовий призер чемпіонату світу серед юніорів-2020, а я тоді в Талліні був 33-м, останнім. Писали, що мене не мало бути на Олімпіаді", - згадує Марсак.

Втім, ситуація набула іронічного повороту безпосередньо під час змагань. Як виявилося, за підсумками короткої програми Кирило навіть обійшов росіянина, про що сам він дізнався лише від журналістів у мікс-зоні.

Марсак розповідає, що латвійський фігурист на Іграх спитав у нього, чи не шкодує він про свої слова після хейту. На що українець відповів категорично:

"Чому я маю шкодувати, якщо я не змінюю свою позицію? Я так само не хочу, щоб вони змагалися. Вони не повинні бути на цих змаганнях, допоки війна триває", - запевнив фігурист.

Чи існує "дідівщина" у фігурному катанні

Загалом, попри гостру конкуренцію, атмосфера серед топових світових фігуристів залишається професійною та дружньою. Марсак зазначає, що чоловіче фігурне катання – це дуже вузьке коло людей, де всі поводяться як одна родина.

"У нас маленьке ком'юніті. Ми всі знаємо один одного, дружимо, спілкуємося. Такої боротьби, щоб хтось когось ненавидів через титули, немає", - пояснює атлет.

Навіть абсолютні зірки льоду, як-от американець Ілля Малінін, не демонструють зверхності. За словами Кирила, Малінін з повагою ставиться до колег. Цікаво, що попри походження, Іллі зручніше спілкуватися англійською, а його російська має сильний американський акцент.

Раніше ми писали, що легендарний російський шахіст підтримав Гераскевича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України фігурист
Новини
Москва під масованою атакою дронів: що відомо
Москва під масованою атакою дронів: що відомо
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи