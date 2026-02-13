Гераскевич проти МОК: Спортивний суд розглядає справу в Мілані

"Мав бути на старті, а не в суді"

Після прибуття на слухання Гераскевич емоційно прокоментував ситуацію.

"Я маю бути сьогодні частиною змагань, а не частиною слухання", - сказав спортсмен.

Також у соцмережах він звернувся до вболівальників:

"Боротьба за правду триває. Я впевнений, що не порушував правил МОК, тому вважаю свою дискваліфікацію абсолютно неправомірною. Я бачу всю вашу підтримку – і вона безмежно надихає мене".

Через що виник скандал

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет відсторонив українця через "шолом пам'яті", на якому зображені українські спортсмени, загиблі внаслідок російської агресії.

МОК вважає таке оформлення екіпірування порушенням правил Олімпійської хартії та заборонив використовувати шолом під час стартів і тренувань. Спортсмен від запропонованих альтернатив відмовився, після чого його усунули від участі.

Скільки триватиме розгляд

Генеральний директор CAS Меттью Ріб повідомив у коментарі " Суспільному Спорт" , що процес може затягнутися на кілька годин.

"Ми поки не знаємо, скільки саме триватиме слухання. Сподіваємося ухвалити фінальне рішення вже сьогодні, 13 лютого. Потрібно визначити, чи було рішення профільної федерації легальним", - зазначив він.

Справу розглядає одна суддя з Німеччини. Представники МОК та сам Гераскевич перебувають у Мілані, тоді як юристи спортсмена і делегати Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) підключилися дистанційно.

Перемога не гарантує стартів

Українець уже пропустив перші заїзди. Тож навіть у разі позитивного рішення CAS його участь у подальших стартах Олімпіади залишається під питанням через щільний графік змагань.

Втім сам спортсмен наголошує: для нього головне – відстояти принципову позицію і довести, що він не порушував правил.