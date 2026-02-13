ua en ru
Пт, 13 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 13 лютого

П'ятниця 13 лютого 2026 09:53
UA EN RU
Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 13 лютого У п'ятницю на Іграх розіграють сім комплектів нагород (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У п'ятницю, 13 лютого, на зимових Олімпійських іграх-2026 буде розіграно сім комплектів нагород. Українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях з трьох видів спорту.

Повний розклад головних подій дня, стартів вітчизняних атлетів та телетрансляцій – підкаже РБК-Україна.

Де і коли змагатимуться українці

Протягом сьомого змагального дня на старт вийдуть сім представників збірної України – у лижних перегонах, біатлоні та фігурному катанні.

Першими боротьбу розпочнуть лижники Олександр Лісогор та Дмитро Драгун – у гонці з роздільним стартом на 10 км. Початок – о 12:45 за Києвом.

О 15:00 стартує чоловічий спринт у біатлоні. На дистанцію вийдуть четверо вітчизняних спортсменів: Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Богдан Борковський.

А о 20:00 наш єдиний представник у фігурному катанні – Кирило Марсак виконає довільну програму. Саме за її підсумками визначаться чемпіон та призері Ігор у цій дисципліні. Наш спортсмен вдало відкатав коротку програму та наразі посідає доволі високу 11-ту позицію.

Розклад виступів українців 13 лютого:

  • 12:45. Лижні перегони. Гонка з роздільним стартом, чоловіки, фінал (Дмитро Драгун, Олександр Лісогор)
  • 15:00. Біатлон. Спринт, чоловіки, фінал (Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко)
  • 20:00. Фігурне катання. Чоловіки, довільна програма (Кирило Марсак)

Олімпіада-2026. Виступи українців та медальні фінали: повний розклад 13 лютого

Сім медальних фіналів

Загалом 13 лютого на Олімпіаді буде розіграно сім комплектів нагород. Чемпіони та призери визначаться у сноуборді (2 комплекти), біатлоні, ковзанярському спорті, лижних перегонах, скелетоні та фігурному катанні.

Медальні фінали 13 лютого:

  • 12:45. Лижні гонки. Чоловіки. Роздільний старт (10 км)
  • 15:00. Біатлон. Чоловіки. Спринт (10 км)
  • 15:46. Сноуборд. Жінки. Крос
  • 17:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 10000 м
  • 20:00. Фігурне катання, Чоловіки. Довільна програма
  • 21:25. Сноуборд. Чоловіки. Хафпайп
  • 22:14. Скелетон. Чоловіки

Де дивитися трансляції

Офіційним транслятором Ігор-2026 в Україні є "Суспільне мовлення".

У вільному доступі прямі ефіри можна буде переглянути:

  • на телеканалі "Суспільне Спорт"
  • на регіональних каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львів, Харків та інші)
  • на сайті "Суспільне Спорт"
  • на YouTube-каналі "Суспільне Спорт" (окремі трансляції)

Підсумкова вечірня студія виходитиме щодня на телеканалі "Перший".

Раніше ми розповіли про результати українців 12 лютого та новий медальний залік на Олімпіаді-2026.

Також дізнайтеся все, що відомо про дискваліфікацію Владислава Гераскевича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами
Було влучання в багатоповерховий будинок: ворог атакував Одесу дронами
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ