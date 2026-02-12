Зеленський нагородив Гераскевича після скандальної дискваліфікації на Олімпіаді-2026

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ голови української держави.

У документі уточнюється, що таку нагороду український спортсмен отримав за самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи та демократичних цінностей.

Скандал із Гераскевичем

Нагадаємо, Владислав Гераскевич приїхав на Олімпіаду-2026 зі "шоломом пам'яті", на якому були фотографії понад 20 українських спортсменів і тренерів, які загинули внаслідок російського повномасштабного вторгнення.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розцінив цей жест як політичну пропаганду і порушення статті 50 Олімпійської хартії, що забороняє будь-які політичні або релігійні заклики на спортивних аренах.

Рішення про дискваліфікацію ухвалили вранці 12 лютого безпосередньо перед першим заїздом.

Напередодні та в день змагань керівництво МОК намагалося знайти компроміс: спортсменові пропонували заклеїти зображення на шоломі, вдягнути замість нього чорну пов'язку або показувати шолом тільки після фінішу в мікст-зоні для преси.

Однак Гераскевич відмовився від цих умов, наголосивши, що вшанування пам'яті загиблих не є політичною пропагандою, а сам шолом виготовлений за індивідуальними параметрами, і заміна його перед стартом неможлива без втрати швидкості.