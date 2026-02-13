Гераскевич против МОК: Спортивный суд рассматривает дело в Милане

"Должен был быть на старте, а не в суде"

По прибытии на слушания Гераскевич эмоционально прокомментировал ситуацию.

"Я должен быть сегодня частью соревнований, а не частью слушания", - сказал спортсмен.

Также в соцсетях он обратился к болельщикам:

"Борьба за правду продолжается. Я уверен, что не нарушал правил МОК, поэтому считаю свою дисквалификацию абсолютно неправомерной. Я вижу всю вашу поддержку - и она бесконечно вдохновляет меня", - написал Владислав.

Из-за чего возник скандал

Напомним, Международный олимпийский комитет отстранил украинца из-за "шлема памяти", на котором изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии.

МОК считает такое оформление экипировки нарушением правил Олимпийской хартии и запретил использовать шлем во время стартов и тренировок. Спортсмен от предложенных альтернатив отказался, после чего его отстранили от участия.

Сколько продлится разбирательство

Генеральный директор CAS Мэттью Риб сообщил в комментарии "Суспільному Спорт", что процесс может затянуться на несколько часов.

"Мы пока не знаем, сколько именно продлится слушание. Надеемся принять финальное решение уже сегодня, 13 февраля. Нужно определить, было ли решение профильной федерации легальным", - отметил он.

Дело рассматривает одна судья из Германии. Представители МОК и сам Гераскевич находятся в Милане, тогда как юристы спортсмена и делегаты Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) подключились дистанционно.

Победа не гарантирует стартов

Украинец уже пропустил первые заезды. Поэтому даже в случае положительного решения CAS его участие в дальнейших стартах Олимпиады остается под вопросом из-за плотного графика соревнований.

Впрочем, сам спортсмен отмечает: для него главное - отстоять принципиальную позицию и доказать, что он не нарушал правил.