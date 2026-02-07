Українські спортсмени на Олімпіаді отримали чіткі інструкції щодо росіян, - Гутцайт
Українські спортсмени отримали щодо взаємодії з росіянами під час Олімпіади такі ж самі інструкції, які були минулого року. Зокрема жодних спільних фото, або реагування на провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра спорта Вадима Гутцайта в ефірі телемарафону.
Гутцайт пояснив, що рекомендації для українських атлетів жодним чином не відрізняються від тих, що діяли на попередній Олімпіаді в Парижі. Інструкції чіткі та зрозумілі.
При цьому українські спортсмени, за його словами, приїхали, щоб підіймати прапор України та представляти свою державу. Тобто, вони все чудово розуміють, запевнив Гутцайт.
"Вони всі вже дорослі спортсмени, вони всі обізнані, вони знають - ми не розмовляємо, не вітаємось, не робимо спільних фотографій, не звертаємо уваги на їх якісь там провокації або щось подібне", - пояснив міністр.
Нагадаємо, що з 6 лютого Італія приймає 25-ті зимові Олімпійські ігри. У Мілані та Кортіна-д’Ампеццо змагатимуться понад 2900 спортсменів із понад 90 країн, у тому числі 46 українців. 7 лютого почалася боротьба за перші нагороди.
Зокрема, українські спортсмени взяли участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Прапор від імені збірної України на офіційній церемонії несли скелетоніст Владислав Гераскевич та представниця шорт-треку Єлизавета Сидьорко.
З поганих новин - попри міжнародні санкції, до списку офіційних робочих мов Олімпіади для медіа додали російську мову. При цьому російські та білоруські спортсмени все одно будуть виступати під "нейтральним прапором".
Детальніше про Олімпіаду та види спорту, які там будуть представлені - в матеріалі РБК-Україна.