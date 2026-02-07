Українські спортсмени на Олімпіаді отримали чіткі інструкції щодо росіян, - Гутцайт

Українські спортсмени отримали щодо взаємодії з росіянами під час Олімпіади такі ж самі інструкції, які були минулого року. Зокрема жодних спільних фото, або реагування на провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра спорта Вадима Гутцайта в ефірі телемарафону.

Гутцайт пояснив, що рекомендації для українських атлетів жодним чином не відрізняються від тих, що діяли на попередній Олімпіаді в Парижі. Інструкції чіткі та зрозумілі.

При цьому українські спортсмени, за його словами, приїхали, щоб підіймати прапор України та представляти свою державу. Тобто, вони все чудово розуміють, запевнив Гутцайт.

"Вони всі вже дорослі спортсмени, вони всі обізнані, вони знають - ми не розмовляємо, не вітаємось, не робимо спільних фотографій, не звертаємо уваги на їх якісь там провокації або щось подібне", - пояснив міністр.