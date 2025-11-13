Франція терміново підсилюється перед Україною: Дешам довикликав сина легенди

Підсилення команди Дешама

До складу "триколірних" довикликано півзахисника туринського "Ювентуса" Хефрена Тюрама, який має замінити травмованого Едуардо Камавінгу з мадридського "Реала".

Як повідомлялось раніше, Камавінга пропустив вчорашнє тренування збірної та займався індивідуально під наглядом фізіотерапевтів.

Хто такий Хефрен Тюрам

Хефрен – син легендарного захисника збірної Франції Ліліана Тюрама. Його дебют за національну збірну відбувся у березні 2023 року в матчі кваліфікації до Євро-2024 проти Нідерландів.

24-річний хавбек уже має три поєдинки за головну команду Франції. У жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 Тюрам відіграв повний матч проти Азербайджану, де продемонстрував упевнену гру в центрі поля.

Тюрам виступає за туринський “Ювентус”. У сезоні-2025/26 він провів за клуб 13 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив два асисти.

Втрати збірної Франції

Ще раніше стало відомо, що через пошкодження з Україною точно не зіграють такі футболісти, як Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Орельєн Чуамені.

А напередодні гри пошкодження виявили у Камавінги та захисника "Барселони" Жюля Кюнде.

Матч Франція – Україна у рамках п'ятого туру кваліфікації чемпіонату світу-2026 відбудеться 13 листопада о 21:45 за київським часом. Команда Дешама може достроково гарантувати собі вихід на мундіаль у разі перемоги або нічиєї.