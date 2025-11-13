Відбір на ЧС-2026: коли Україна грає проти Франції і як дивитися онлайн безкоштовно

Сьогодні, 13 листопада, збірна України зіграє з командою Франції в передостанньому, п'ятому матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Де і коли дивитися трансляцію у вільному доступі – підкаже РБК-Україна .

Турнірне становище в групі

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Після чотирьох турів у турнірній таблиці відбіркової групи D "синьо-жовті" посідають друге місце, випереджаючи Ісландію на три очки та відстаючи на стільки ж від Франції.

За підсумками групової стадії лише переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу. Команда, яка фінішує другою – гратиме в раунді плей-офф, де потрібно буде пройти двох суперників.

Французам достатньо набрати одне очко у двох завершальних матчах, щоб виграти турнір за здобути пряму путівку на мундіаль. Україна бореться за друге місце та право зіграти в плей-офф з Ісландією.

Наші головні конкуренти сьогодні проведуть поєдинок в Баку проти збірної Азербайджану, яка вже втратила всі шанси потрапити на мундіаль. Ця гра стартує – о 19:00 за Києвом. Нагадаємо, шо в першій грі Ісландія вдома розгромила суперника з рахунком 5:0.

В останньому турі (16 листопада) "синьо-жовті" приймуть ісландців у номінально домашній грі в польській Варшаві.

Коли розпочнеться трансляція

Поєдинок Франція – Україна покаже медіасервіс MEGOGO. Футбольний вечір розпочнеться о 20:30 з передматчевої студії. Її проведе Віталій Кравченко, а гостями стануть – колишній гравець національної команди України Олександр Головко і футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому ефірі приєднається кореспондентка Марина Машкіна.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.

Де дивитися гру

Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".