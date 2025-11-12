Зірки "Реала" й "Барселони" поза грою: у Франції нові проблеми перед матчем з Україною

Двоє ключових виконавців збірної Франції не брали участь у командному тренуванні напередодні матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти України. Їхня участь у грі – під великим питанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Еquipe .

Дешам не ризикуватиме

Мова йде про захисника "Барселони" Жюля Кунде та хавбека мадридського "Реала" Едуардо Камавінгу. Обидва футболісти під час заняття обмежилися індивідуальною роботою – біговими вправами під наглядом тренера з фізпідготовки Сіріля Муана.

Кунде пропустив останній матч "Барселони" проти "Сельти" через дискомфорт у м'язах. У Камавінги останнім часом також виникали проблеми зі здоров'ям.

Тренерський штаб збірної, схоже, готовий дати гравцям відпочинок, аби вони повністю відновилися. Команда Дідьє Дешама вже майже забезпечила собі вихід на чемпіонат світу, тож французи не планують ризикувати здоров'ям футболістів.

Зазначається, що під рукою у тренера є не менш кваліфіковані виконавці, які у разі потреби можуть замінити травмованих. Зокрема, замість Кунде, скоріш за все гратиме Мало Гюсто з англійського "Челсі".

Ще раніше стало відомо, що через пошкодження з Україною не зіграють такі футболісти, як Усман Дембеле, Дезіре Дуе та Орельєн Чуамені.

Франція – Україна: що відомо про матч

Поєдинок відбору ЧС-2026 відбудеться 13 листопада на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок – о 21:45 за київським часом.

Зараз у турнірній таблиці групи D підопічні Дешама впевнено лідирують, випереджаючи на три пункти Україну та на шість – Ісландію. Щоб посісти перше місце та вийти напряму на ЧС, збірній Франції у цих матчах достатньо набрати одне очко.