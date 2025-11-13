Франция срочно усиливается перед Украиной: Дешам довызвал сына легенды

Усиление команды Дешама

В состав "трехцветных" довызван полузащитник туринского "Ювентуса" Хефрен Тюрам, который должен заменить травмированного Эдуардо Камавингу из мадридского "Реала".

Как сообщалось ранее, Камавинга пропустил вчерашнюю тренировку сборной и занимался индивидуально под наблюдением физиотерапевтов.

Кто такой Хефрен Тюрам

Хефрен - сын легендарного защитника сборной Франции Лилиана Тюрама. Его дебют за национальную сборную состоялся в марте 2023 года в матче квалификации к Евро-2024 против Нидерландов.

24-летний хавбек уже имеет три поединка за главную команду Франции. В октябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 Тюрам сыграл полный матч против Азербайджана, где продемонстрировал уверенную игру в центре поля.

Тюрам выступает за туринский "Ювентус". В сезоне-2025/26 он провел за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

Потери сборной Франции

Еще ранее стало известно, что из-за повреждений с Украиной точно не сыграют такие футболисты, как Усман Дембеле, Дезире Дуэ и Орельен Чуамени.

А накануне игры повреждения обнаружили у Камавинги и защитника "Барселоны" Жюля Кюнде.

Матч Франция - Украина в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026 состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени. Команда Дешама может досрочно гарантировать себе выход на мундиаль в случае победы или ничьей.