Франція – Україна: Ребров не вніс у заявку на матч двох ключових виконавців
Збірна України опублікувала офіційну заявку на гостьовий матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Хто готується до гри
До заявки увійшли 23 футболісти з 25-ти, які перебувають у розташуванні команди. До списку не потрапили захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський - обидва гравці перебувають під ризиком дискваліфікації на гру з Ісландією.
Заявка України
Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін
Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко
Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков
Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук
Деталі матчу
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
На грі працюватиме суддівська бригада зі Словенії на чолі з головним арбітром Славко Вінчічем.
Де дивитися
Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".
Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".
Мовлення розпочнеться о 20:30 із передматчевої студії, яку проведе Віталій Кравченко, а гостями стануть – колишній гравець національної команди України Олександр Головко і футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому ефірі приєднається кореспондентка Марина Машкіна.
Сам поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.
Раніше ми написали, як Світоліна у джерсі футбольної збірної України заінтригувала вболівальників.
Також читайте, чому Кіліан Мбаппе вважає несправедливим результат першого матчу України та Франції.