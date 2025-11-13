ua en ru
Франція – Україна: Ребров не вніс у заявку на матч двох ключових виконавців

Четвер 13 листопада 2025 10:01
Франція – Україна: Ребров не вніс у заявку на матч двох ключових виконавців Фото: Україна визначилася зі складом на гру в Парижі (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України опублікувала офіційну заявку на гостьовий матч проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Хто готується до гри

До заявки увійшли 23 футболісти з 25-ти, які перебувають у розташуванні команди. До списку не потрапили захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський - обидва гравці перебувають під ризиком дискваліфікації на гру з Ісландією.

Заявка України

Воротарі: Євгеній Волинець, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля, Олександр Караваєв, Тарас Михавко, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Віталій Миколенко

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина, Микола Шапаренко, Назар Волошин, Іван Калюжний, Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков

Нападники: Владислав Ванат, Роман Яремчук

Франція – Україна: Ребров не вніс у заявку на матч двох ключових виконавців

Деталі матчу

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На грі працюватиме суддівська бригада зі Словенії на чолі з головним арбітром Славко Вінчічем.

Де дивитися

Пряму трансляцію матчу Франція – Україна можна буде переглянути на OTT-платформі MEGOGO за наявності підписки "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" або "MEGOPACK N+S".

Крім того, поєдинок безкоштовно покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах, а також у прямому ефірі на каналі "MEGOGO Футбол Перший" і в розділі "Телебачення".

Мовлення розпочнеться о 20:30 із передматчевої студії, яку проведе Віталій Кравченко, а гостями стануть – колишній гравець національної команди України Олександр Головко і футбольний експерт Андрій Колісник. Безпосередньо зі столиці Франції до студії у прямому ефірі приєднається кореспондентка Марина Машкіна.

Сам поєдинок прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.

Раніше ми написали, як Світоліна у джерсі футбольної збірної України заінтригувала вболівальників.

Також читайте, чому Кіліан Мбаппе вважає несправедливим результат першого матчу України та Франції.

