Франція – Азербайджан: як зіграли суперники у відборі ЧС-2026 та на якому місці Україна в групі

Субота 11 жовтня 2025 00:29
UA EN RU
Франція – Азербайджан: як зіграли суперники у відборі ЧС-2026 та на якому місці Україна в групі Фото: Кіліан Мбаппе (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Франції здобула третю поспіль перемогу у кваліфікації чемпіонату світу-2026, здолавши команду Азербайджану. Підопічні Дідьє Дешама залишаються лідерами групи D, де також виступає збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

ЧС-2026, кваліфікація, група D, 3-й тур

Франція – Азербайджан – 3:0

Голи: Мбаппе, 45+2, Рабйо, 69, Товен, 84

Як пройшла гра

Франція активно почала поєдинок і мала не один шанс забити. Проте азербайджанці протримались майже тайм. Лише у компенсований до першої половини час перевагу “Ле Бльо” втілив у гол Кіліан Мбаппе, який обіграв кількох суперників і пробив точно в ціль.

У другій половині матчу французи повністю контролювали хід гри. На 69-й хвилині Мбаппе віддав результативну передачу на Адріена Рабйо, який головою подвоїв рахунок. Фінальну крапку поставив Флоріан Товен – він вийшов на заміну замість травмованого Мбаппе та вже через хвилину забив третій м'яч.

Турнірна ситуація

Завдяки цій перемозі Франція зміцнила лідерство у групі D, маючи 9 очок після трьох матчів. За нею розташувалася Україна (4 бали).

Турнірна таблиця групи D після 3-х турів

  1. Франція – 9 очок (м'ячі – 7:1)
  2. Україна – 4 (6:6)
  3. Ісландія – 3 (9:7)
  4. Азербайджан – 1 (1:9)

У 4-му турі відбору французи у гостях зустрінуться зі збірною Ісландії. А Україна у номінально домашній грі в польському Кракові прийме Азербайджан. Обидва матчі відбудуться у понеділок, 13 жовтня та розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Раніше ми розповіли про результативну перемогу України над Ісландією у відборі до ЧС-2026.

Також читайте, як Україна врятувала нічию з Угорщиною у відборі молодіжного Євро-2027.

