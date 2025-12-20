Ентоні Джошуа публічно викликав на бій Тайсона Ф’юрі після перемоги над Джейком Полом

Повернення після паузи та перемога над Полом

Вихід у ринг проти Джейка Пола став для Джошуа першим після 15-місячної перерви. Останній раз "AJ" боксував ще у вересні минулого року, коли зазнав болючої поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.

Попри тривалу відсутність і певний скептицизм експертів, британець зумів продемонструвати впевнену форму.

За словами самого боксера, поєдинок дозволив йому "скинути іржу", яка накопичилася за час простою.

"Ми намагалися, намагалися й ще раз намагалися. Так, я почуваюся добре, але сьогодні він натрапив на справжній вогонь, який мав 15-місячну паузу. Ми струсили іржу, і я вже не можу дочекатися, щоб увірватися в 2026-й", - заявив Джошуа.

Джошуа визнав, що процес відновлення бойових кондицій був непростим, проте результат виправдав очікування. Тепер спортсмен налаштований максимально активно увірватися в наступний календарний рік, залишивши позаду всі невдачі минулого сезону.

Прямий виклик "Циганському королю"

Одразу після фінального гонга основна увага змістилася з персони Джейка Пола на Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа звернувся до Ф'юрі з вимогою припинити розмови в медіапросторі та довести свою професійну спроможність безпосередньо в рингу.

"А якщо Тайсон Ф'юрі настільки серйозний, як сам про себе думає, і хоче опустити одягнути рукавички й вийти битися з одним із найсправжніших бійців, який приймає будь-який виклик - нехай виходить у ринг проти мене наступним", - сказав Джошуа.

"Якщо ти справжній поганий хлопець - не говори "AJ це, AJ те". Побачимося в рингу й поговоримо кулаками", - сказав британець.

Деталі мегафайту в Саудівській Аравії

Попри публічну риторику, за лаштунками переговорний процес уже зрушив із мертвої точки. Представники обох зірок узгодили ключові параметри майбутнього зіткнення.

Очікується, що грандіозне шоу відбудеться у 2026 році в межах проєкту Riyadh Season за підтримки Туркі Аль-Шейха.

Ситуація ускладнюється тим, що 37-річний Ф'юрі раніше заявляв про завершення кар'єри після двох послідовних фіаско у боях проти Олександра Усика. Але, перспектива великого британського дербі змусила б його змінити плани.