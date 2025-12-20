UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ентоні Джошуа публічно викликав на бій Тайсона Ф’юрі після перемоги над Джейком Полом

Ентоні Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Колишній лідер надважкої ваги Ентоні Джошуа офіційно оголосив про повернення до великої гри. Після успішного виступу в поєдинку проти американця Джейка Пола, британський боксер публічно викликав на бій Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєжинку.

Повернення після паузи та перемога над Полом

Вихід у ринг проти Джейка Пола став для Джошуа першим після 15-місячної перерви. Останній раз "AJ" боксував ще у вересні минулого року, коли зазнав болючої поразки нокаутом від Даніеля Дюбуа.

Попри тривалу відсутність і певний скептицизм експертів, британець зумів продемонструвати впевнену форму.

За словами самого боксера, поєдинок дозволив йому "скинути іржу", яка накопичилася за час простою.

"Ми намагалися, намагалися й ще раз намагалися. Так, я почуваюся добре, але сьогодні він натрапив на справжній вогонь, який мав 15-місячну паузу. Ми струсили іржу, і я вже не можу дочекатися, щоб увірватися в 2026-й", - заявив Джошуа.

Джошуа визнав, що процес відновлення бойових кондицій був непростим, проте результат виправдав очікування. Тепер спортсмен налаштований максимально активно увірватися в наступний календарний рік, залишивши позаду всі невдачі минулого сезону.

Прямий виклик "Циганському королю"

Одразу після фінального гонга основна увага змістилася з персони Джейка Пола на Тайсона Ф'юрі.

Ентоні Джошуа звернувся до Ф'юрі з вимогою припинити розмови в медіапросторі та довести свою професійну спроможність безпосередньо в рингу.

"А якщо Тайсон Ф'юрі настільки серйозний, як сам про себе думає, і хоче опустити одягнути рукавички й вийти битися з одним із найсправжніших бійців, який приймає будь-який виклик - нехай виходить у ринг проти мене наступним", - сказав Джошуа.

"Якщо ти справжній поганий хлопець - не говори "AJ це, AJ те". Побачимося в рингу й поговоримо кулаками", - сказав британець.

Деталі мегафайту в Саудівській Аравії

Попри публічну риторику, за лаштунками переговорний процес уже зрушив із мертвої точки. Представники обох зірок узгодили ключові параметри майбутнього зіткнення.

Очікується, що грандіозне шоу відбудеться у 2026 році в межах проєкту Riyadh Season за підтримки Туркі Аль-Шейха.

Ситуація ускладнюється тим, що 37-річний Ф'юрі раніше заявляв про завершення кар'єри після двох послідовних фіаско у боях проти Олександра Усика. Але, перспектива великого британського дербі змусила б його змінити плани.

Раніше ми розповідали, як Усик "посвятив" Джошуа у козаки.

Також читайте резонансні слова Леннокса Льюїса про майбутній поєдинок між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБокс