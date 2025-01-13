ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Це було неймовірно!" Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

Понеділок 13 січня 2025 16:32
UA EN RU
"Це було неймовірно!" Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри Тайсон Ф'юрі (фото: GettyImages)
Автор: Дмитро Войналович

Тайсон Ф'юрі, один з найяскравіших чемпіонів важкої ваги у історії боксу, заявив про завершення професійної кар'єри після поразки від українця Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-акаунт британця, де боксер виклав своє відеозвернення.

"Я буду не багатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар'єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", - сказав Ф'юрі.

Своє звернення він доповнив описом.

"Дякую, це було неймовірно! Дякую всім, хто був поруч і допомагав! З Новим роком. Ісус - Король. Нині і повсякчас, і на віки віків", - зазначив Тайсон у публікації.

Варто зазначити, що "Циганський король" неодноразово заявляв про завершення кар'єри, але згодом повертався на ринг. Тому питання про остаточне завершення його боксерської кар'єри залишається відкритим.

Зазначимо також, що лише нещодавно у світі боксу активно обговорювався бій Ф'юрі - Джошуа. Він гіпотетично мав відбутися у 2025 році на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Чим запам'ятався Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі народився у 1988 році в Манчестері. Він почав займатися боксом у 10 років під керівництвом батька Джона Ф'юрі. Його аматорська кар'єра включала 35 боїв, з яких він виграв 31 (26 нокаутом) і програв 4.

В профі Ф'юрі провів 37 боїв: 34 перемоги (24 нокаутом), 2 поразки (обидві від Усика) та 1 нічия (проти Деонтея Вайлдера).

У 2015 році Тайсон переміг Володимира Кличка і тим самим завоював титули WBA, IBF, WBO, IBO і The Ring, поклавши край 11-річному домінуванню українського чемпіона.

Основні досягнення Ф'юрі в професійному боксі:

  • Чемпіон світу за версією WBC
  • Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA (Super), WBO, IBO.
  • Чемпіон за версією журналу The Ring
  • Чемпіон Європи за версією EBU.
  • Володар нагород "Боксер року" в 2015 і 2020 роках.

Він відомий своїм неортодоксальним стилем бою, високим зростом та значним розмахом рук. Ф'юрі також прославився своїми епатажними витівками та заявами як до, так і після боїв.

Останній свій бій Тайсон провів 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Це був бій-реванш проти Олександра Усика за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC. Усик здобув перемогу одностайним рішенням суддів із рахунком 116-112, захистивши свої чемпіонські пояси.

Після цього поєдинку британець сказав журналістам на прес-конференції, що "не знає", чи буде ще боксувати.

"Можливо так, а може - і ні... Я їду додому. У мене зараз відпустка. Я хочу провести час з сім'єю", - сказав боксер.

Нагадаємо, що не так давно у спортивному світі обговорювався також бій-реванш між Кличком-молодшим і Ф'юрі. Він міг відбутися в 2025-му - через десять років після історичного протистояння.

Раніше ми писали, що непереможний український боксер відновлює кар'єру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Бокс Спортсмени
NEWS
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
DAILY
Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики