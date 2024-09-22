ua en ru
Нд, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дюбуа видовищно нокаутував Джошуа та став чемпіоном IBF замість Усика

Лондон, Неділя 22 вересня 2024 09:58
UA EN RU
Дюбуа видовищно нокаутував Джошуа та став чемпіоном IBF замість Усика Фото: Даніель Дюбуа виявився сильнішим за Ентоні Джошуа (x.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Даніель Дюбуа достроково переміг співвітчизника Ентоні Джошуа в бою за звання чемпіона світу в хевівейті за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіон заволодів рингом із перших хвилин протистояння. Під завісу 1-го раунду він відправив суперника в нокдаун. Джошуа, однак, піднявся, а потім вкрай вчасним для нього виявився гонг.

Поки опонент не прийшов до тями, Дюбуа продовжив наносити чимало потужних ударів у голову та корпус Джошуа. Як наслідок, останній побував на канвасі в третьому та четвертому раундах. Утім, щоразу колишній володар низки поясів знаходив сили піднятися.

Розв'язка настала в 5-му раунді. Джошуа пішов в атаку на співвітчизника та зовсім забув про оборону. Дюбуа двічі натякнув на можливість добряче влучити, але суперник ці сигнали проігнорував. Далі ж він завдав прямого удару правою у щелепу та нокаутував Джошуа.

Дюбуа став чемпіоном IBF у надважкій вазі. Решта поясів дивізіону належить українцю Олександру Усику, який у грудні вдруге зійдеться в ринзі з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Переможці обох протистоянь, найімовірніше, згодом визначать нового абсолютного чемпіона в хевівейті.

До слова, раніше Усик очолив рейтинг найоплачуваніших спортсменів України в 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
Мобілізація в Україні: скільки може тривати та хто підлягає призову
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади