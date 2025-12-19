Усик – Вайлдер. Легендарний чемпіон розніс майбутній бій: яка причина

Легенда супертяжкої ваги, колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюис, скептично ставиться до майбутнього поєдинку між Олександром Усиком та Деонтеєм Вайлдером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pro Boxing Fans .

Фаворити очевидний

Льюїс виказав незгоду з тими, хто вважає можливий поєдинок нецікавим, проте переконаний, що він не має жодної інтриги.

"Я думаю, Усик занадто хороший, щоб програти цей бій. Для Усика це буде легкий поєдинок. Усі хочуть побачити цей поєдинок, але я вважаю, що у Усика величезна перевага", - заявив легендарний чемпіон.

Перемовини тривають

Нагадаємо, раніше Усик запросив проведення добровільного захисту титулу WBC проти Вайлдера. Команди боксерів наразі ведуть офіційні перемовини щодо дати та місця поєдинку.

Сам Вайлдер уже підтвердив, що переговорний процес просувається і обидві сторони зацікавлені в організації бою.

Форма та останні поєдинки Вайлдера

Свій останній бій Вайлдер провів у червні, коли нокаутував Тіррела Херндона в сьомому раунді. Ця перемога дозволила американцю перервати серію з двох поразок – від Джозефа Паркера та Чжан Чжилея.

Всесвітня боксерська рада (WBC) раніше вже схвалила можливість проведення поєдинку між Усиком і Вайлдером.