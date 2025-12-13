Ф'юрі та Джошуа домовилися про мега-бій 2026 року в Ер-Ріяді
Два найвідоміші британські суперважковаговики сучасності Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа досягли принципової домовленості про очний поєдинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.
Умови та підготовка до легендарного бою
Попри досягнуту домовленість, точна дата бою нараg, обидвазі невідома. Однак, боксери мають провести ще по одному окремому поєдинку в Саудівській Аравії перед тим, як зійтися один з одним у ринзі.
Для 37-річного Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) цей бій ознаменує повернення у професійний бокс після оголошення про завершення кар'єри. "Циганський король" прийняв рішення піти зі спорту після двох поспіль поразок від Олександра Усика у 2024 році, де він втратив титул WBC, що зробило українця абсолютним чемпіоном.
З іншого боку, 36-річний Джошуа (28-4, 25 KO) продовжує активні виступи, хоча і прагне реабілітуватися за недавню поразку нокаутом у п'ятому раунді від Даніеля Дюбуа, яка сталася у вересні 2024 року.
Найближчі плани Джошуа і Ф'юрі
Ентоні Джошуа вже має підтверджений бій. 19 грудня в Маямі він зустрінеться з американським боксером і медіазіркою Джейком Полом.
Поєдинок триватиме не більше восьми раундів і стане для AJ першим виходом у ринг з вересня 2024 року, коли він програв нокаутом Даніелю Дюбуа в п'ятому раунді.
Тайсон Ф'юрі після двох поразок від Олександра Усика оголосив про завершення кар'єри.
Водночас його менеджер Спенсер Браун минулого місяця підтверджував, що "Циганський король" підтримує фізичну форму, хоча й відмовлявся від низки пропозицій щодо повернення.
Історія чемпіонів: поразки від Усика
Як Ф'юрі, так і Джошуа були домінантними чемпіонами світу у важкому дивізіоні, але обидва зазнали серії поразок від Олександра Усика.
Джошуа програв українцеві у 2021 та 2022 роках, втративши свої титули WBA, WBO та IBF.
Ф'юрі, як згадувалося, також двічі поступився Усику у 2024 році, причому друга зустріч завершилася більш переконливою перемогою українця за очками.
Поєдинок між британськими суперзірками обговорювався ще у 2021 році, але тоді його проведення було скасовано через те, що Деонтей Вайлдер скористався правом на реванш із Ф'юрі. У 2026 році фанати боксу нарешті можуть побачити довгоочікуване протистояння.
