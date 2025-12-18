Усик "посвятив" Джошуа у козаки: подарунок з підтекстом та урок історії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Оксани Гнатишин .

Вишиванка і розмова про історію

Український боксер подарував Джошуа вишиванку, на спині якої зображено силует українського козака.

За словами Усика, цей образ уособлює воїнів, які ще у XVII столітті боронили свою землю та свободу. Під час зустрічі чемпіон коротко розповів британцю про козацькі традиції та історичне значення символу.

Жест поваги та спортивного братерства

Подарунок став знаком взаємної поваги між спортсменами, які двічі зустрічалися на ринзі.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року українець переміг суперника у Лондоні та відібрав у нього титули WBA, WBO та IBF. А потім, у серпні 2022-го, підтвердив свою перевагу у реванші, що відбувся в аравійській Джидді.

Раніше Усик уже з'являвся на публіці у схожій вишиванці – червоного кольору, з образом Героя України Олександра Мацієвського.

Підготовка Джошуа до бою з Полом

Джошуа в ніч з 19 на 20 грудня (за київським часом) проведе поєдинок проти блогера Джейка Пола в Маямі (США).

Відомо, що до тренувального процесу британця долучилася команда Усика, яка допомагала йому готуватися до майбутнього бою.