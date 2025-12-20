Джошуа не лишив шансів Джейку Полу у супербою (відео)

У ніч на 20 грудня у Маямі на арені "Касея-центр" колишній об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та зірковий боксер-інфлюенсер Джейк Пол вийшли у ринг в одному із найгучніших і найочікуваніших боїв року.

РБК-Україна розповідає, хто переміг і як пройшов супербій.

Джейк Пол - Ентоні Джошуа: хто виграв і як пройшов бій

Бій Джошуа - Пол проходив у форматі восьмираундового протистояння у надважкій вазі (понад 90,7 кг).

Вже з першого раунду Ентоні продемонстрував суттєву перевагу в класі, неодноразово точно влучаючи правою рукою. Упродовж наступних раундів британець повністю контролював хід поєдинку завдяки техніці та досвіду.

У третьому та четвертому раундах ініціатива залишалася за Джошуа. Наприкінці четвертого Джейк Пол опинився на настилі рингу, однак рефері не зафіксував нокдаун і обмежився усним зауваженням.

П’ятий раунд став переломним, адже Пол двічі побував у повноцінному нокдауні та з великими труднощами витримав серію ударів.

У шостому раунді Джошуа довів справу до завершення, відправивши суперника в третій нокдаун і оформивши перемогу нокаутом.

Таким чином, Ентоні Джошуа здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.

Зазначимо, що бій проходив без так званих шоу-умов. Тобто, це офіційний бій у надважкій вазі, а тому його результат піде в офіційну статистику обох боксері.

Єдина додаткова умова, яка була перед поєдинком, полягала у тому, що вага Джошуа не мала перевищувати 111,13 кг. На зважуванні перед супербоєм він показав 110,4 кг, що навіть менше, ніж у першому двобої з Олександром Усиком у 2021 році. Джейк Пол заважив 98,25 кг.

Передумови бою Джейк Пол - Ентоні Джошуа

Історія поєдинку Пола проти Джошуа більше схожа на гостросюжетний сценарій, ніж на класичне боксерське планування.

Спочатку цей вечір у Маямі мав стати кульмінацією зовсім іншого проєкту - гучного мегафайту Пола з чинною зіркою легких дивізіонів Джервонтою "Танком" Девісом. 28-річний американець серйозно перебудовувався під цей бій: жорстко зганяв вагу, працював у таборі з елітними спаринг-партнерами та залучав до підготовки топових боксерів, зокрема Шакура Стівенсона.

Однак за місяць до дати все пішло шкереберть. Бій було скасовано через новий кримінальний скандал навколо Девіса, який опинився під серйозним юридичним тиском після позову з боку колишньої партнерки.

Для Джейка та його промоутерської компанії Most Valuable Promotions, що активно позиціонує себе як етичний гравець ринку й інвестує, зокрема, в жіночий бокс, участь у такому протистоянні стала принципово неможливою. Пол публічно дистанціювався від проєкту, і слот головного бою вечора залишився вакантним.

Саме в цей момент на горизонті з’явився варіант - Ентоні Джошуа. Для британця цей бій ідеально вписувався в логіку перезавантаження кар’єри після важкого нокауту від Даніеля Дюбуа та операції на лікті. Йому був потрібний бій без зайвого спортивного ризику, але з максимальним резонансом і фінансовою вигодою.

За словами промоутера Едді Хірна, гонорар за поєдинок із Полом "у десятки разів" перевищував будь-яку альтернативу, яку команда Джошуа могла розглядати на цьому етапі.

Водночас бій у Маямі має для Ентоні й стратегічне значення. У таборі британця не приховували, що цей вихід у ринг є такою собі контрольною точкою перед головною ціллю - мегафайтом проти Тайсона Ф’юрі у 2026 році.

У цьому сенсі поєдинок Джошуа із Полом став унікальним компромісом, де зійшлися прагматизм одного та амбіції іншого, перетворивши випадкову заміну суперника на одну з найбільш обговорюваних подій року в боксі.

Бій Джейк Пол - Ентоні Джошуа: на кого ставили зірки боксу

Переважна більшість легенд і чинних зірок боксу перед боєм віддала перевагу Ентоні Джошуа, прогнозуючи подекуди швидку перемогу британця.

Олександр Усик, Леннокс Льюїс, Френсіс Нганну, Дерек Чісора та промоутер Едді Хірн були одностайні: різниця в рівні має стати вирішальною, а найімовірніший сценарій - нокаут на користь Ей Джея.

Водночас окремі зіркові фахівці наголошували на небезпеці Пола. Наприклад, Майк Тайсон відзначив його ударну міць, а Конор Макгрегор - сміливість взагалі погодитися на такий виклик.

Несподіваним виглядав прогноз Тайсона Ф’юрі, який поставив на перемогу Пола за очками, тоді як Деонтей Вайлдер узагалі засумнівався у спортивній чистоті поєдинку.

Факти про трансляцію бою Пол - Джошуа

Головною особливістю цього мегафайту було те, що його трансляція відбулася виключно на стрімінговому сервісі Netflix. Це продовжує стратегію платформи щодо виходу на ринок прямих спортивних ефірів після успішного досвіду з поєдинком Пол - Тайсон.

Трансляція була доступна у понад 190 країнах світу, а коментування здійснювалося багатьма мовами.

Очікується, що завдяки величезній базі підписників Netflix, цей бій може побити рекорди за кількістю одночасних переглядів у прямому ефірі.