ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Енріке обурений. Чому насправді Забарний не зіграв за ПСЖ разом з росіянином

Неділя 07 грудня 2025 14:59
UA EN RU
Енріке обурений. Чому насправді Забарний не зіграв за ПСЖ разом з росіянином Фото: Ілля Забарний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Український захисник Ілля Забарний не потрапив до заявки ПСЖ на матч 15-го туру чемпіонату Франції проти "Ренна". Натомість вперше цього сезону в стартовому складі з'явився російський голкіпер Матвій Сафонов. І саме це стало приводом для запитань до тренера Луїса Енріке.

Про те, як керманич парижан пояснив ситуацію, розповідає РБК-Україна.

Бурхлива реакція Енріке

Головний тренер ПСЖ надзвичайно емоційно відповів на питання журналістів, чи йдеться про небажання українця грати в одній команді з росіянином.

За слова наставника, пов'язувати відсутність Забарного з появою Сафонова – "абсолютний нонсенс".

"Це неймовірно! Кожного разу, коли ви ставите таке запитання, ви створюєте проблему. Забарний просто хворий. Просто хворий – і все. Він був хворий останні два дні. Але я знаю, що важливіше говорити про скандал і постійно шукати інший", - наводить слова тренера FootMercato.

Тренер також підкреслив, що не варто вигадувати додаткові сенсації навколо команди, яка зараз зосереджена на боротьбі в чемпіонаті.

Зазначимо, що вихід Сафонова у старті пов'язаний з тим, що основний воротар парижан Люка Шевальє зазнав травми.

Поєдинок завершився впевненою перемогою ПСЖ - 5:0. Парижани посідають другу сходинку в турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від "Ланса" на одне очко.

Взаємини Забарного та Сафонова: що відомо

У нинішньому сезоні Ілля Забарний уже відіграв 16 матчів у всіх турнірах, забив один гол і отримав три жовті картки. Українець, що приєднався до ПСЖ улітку, став одним із ключових захисників команди Енріке.

За інформацією журналістів, під час переговорів про перехід український центрбек висував умову - аби російський воротар покинув команду.

Тим не менш Сафонов, якого ПСЖ придбав у "Краснодара" в червні 2024 року за 20 млн євро, залишився в Парижі.

Після цього Забарний визнав, що професійний контракт зобов'язує його працювати в команді, навіть якщо в ній залишаються гравці з РФ.

Французькі журналісти повідомляють, що Забарний нібито повністю ігнорує голкіпера збірної Росії. "Його комунікація з Сафоновим у клубі зведена до нуля", – стверджують місцеві ЗМІ.

Раніше ми писали, що Мохамед Салах зробив різку заяву про своє майбутнє в "Ліверпулі".

Також читайте, як Ліонель Мессі вперше тріумфував у MLS.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол ПСЖ
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни