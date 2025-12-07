ua en ru
Нд, 07 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Мессі вперше тріумфує в MLS: історичний успіх "Інтер Маямі" (відео)

Неділя 07 грудня 2025 10:39
UA EN RU
Мессі вперше тріумфує в MLS: історичний успіх "Інтер Маямі" (відео) Фото: Ліонель Мессі (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Андрій Костенко

У це важко повірити, але існують титули, які Ліонель Мессі підкорює вперше в кар'єрі. В ніч на 7 грудня легендарний аргентинець разом з "Інтер Маямі" тріумфував у найпрестижнішому клубному турнірі Північної Америки – Кубку MLS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального матчу.

Кубок MLS, фінал

"Інтер Маямі" – "Ванкувер Вайткепс" – 3:1

Голи: Окампо (автогол), 8, Де Пауль, 71, Альєнде, 90+6 – Ахмед, 60

Як пройшов фінал

Уже на 8-й хвилині "Інтер Маямі" вийшов уперед після автоголу Окампо, який зрикошетив м'яч у власні ворота після передачі Альєнде.

На початку другого тайму "Ванкувер" зрівняв рахунок – Ахмед замкнув передачу з правого флангу. Канадці могли вийти вперед, але після удару Саббі м'яч "порахував" штанги та не залетів у ворота.

Ключовий момент стався на 71-й хвилині: Мессі відібрав м'яч у центрі поля і вивів Де Пауля один на один із воротарем – 2:1.

У компенсований час аргентинець знову виступив у ролі асистента – цього разу на Альєнде, який точним ударом встановив остаточний рахунок – 3:1.

Історичні досягнення "Інтер Маямі" та Мессі

Цей трофей став першим чемпіонським титулом MLS в історії "Інтер Маямі", створеного у 2018 році.

Для Мессі це вже 48-й трофей у кар'єрі. Аргентинець перемагав у всіх національних чемпіонатах, у яких виступав. Він 10 разів тріумфував в Іспанії з "Барселоною", двічі – у Франції з ПСЖ і от тепер – у США з "Інтер Маямі".

У поточному сезоні в Північній Америці аргентинець провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав 25 асистів. Контракт Мессі з клубом діє до 2028 року.

Мессі вперше тріумфує в MLS: історичний успіх &quot;Інтер Маямі&quot; (відео)

Хто із зірок грав у фіналі

У складі "Інтер Маямі" повний матч провели Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс – для двох останніх це був прощальний поєдинок у кар'єрі.

Луїс Суарес залишився в запасі й на поле не виходив.

За "Ванкувер" усі 90 хвилин відіграв Томас Мюллер, який приєднався до клубу влітку.

Раніше ми повідомили, що Мессі побив рекорд, який не могли подолати десятиліттями.

Також дізнайтеся, скільки треба забити Мбаппе до кінця року, щоб наздогнати Роналду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Месси
Новини
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
РФ вночі запустила "Кинджали", "Іскандери" і понад 200 дронів: що збила ППО
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни