Мессі вперше тріумфує в MLS: історичний успіх "Інтер Маямі" (відео)

У це важко повірити, але існують титули, які Ліонель Мессі підкорює вперше в кар'єрі. В ніч на 7 грудня легендарний аргентинець разом з "Інтер Маямі" тріумфував у найпрестижнішому клубному турнірі Північної Америки – Кубку MLS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фінального матчу .

Кубок MLS, фінал

"Інтер Маямі" – "Ванкувер Вайткепс" – 3:1

Голи: Окампо (автогол), 8, Де Пауль, 71, Альєнде, 90+6 – Ахмед, 60

Як пройшов фінал

Уже на 8-й хвилині "Інтер Маямі" вийшов уперед після автоголу Окампо, який зрикошетив м'яч у власні ворота після передачі Альєнде.

На початку другого тайму "Ванкувер" зрівняв рахунок – Ахмед замкнув передачу з правого флангу. Канадці могли вийти вперед, але після удару Саббі м'яч "порахував" штанги та не залетів у ворота.

Ключовий момент стався на 71-й хвилині: Мессі відібрав м'яч у центрі поля і вивів Де Пауля один на один із воротарем – 2:1.

У компенсований час аргентинець знову виступив у ролі асистента – цього разу на Альєнде, який точним ударом встановив остаточний рахунок – 3:1.

Історичні досягнення "Інтер Маямі" та Мессі

Цей трофей став першим чемпіонським титулом MLS в історії "Інтер Маямі", створеного у 2018 році.

Для Мессі це вже 48-й трофей у кар'єрі. Аргентинець перемагав у всіх національних чемпіонатах, у яких виступав. Він 10 разів тріумфував в Іспанії з "Барселоною", двічі – у Франції з ПСЖ і от тепер – у США з "Інтер Маямі".

У поточному сезоні в Північній Америці аргентинець провів 42 матчі у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав 25 асистів. Контракт Мессі з клубом діє до 2028 року.

Хто із зірок грав у фіналі

У складі "Інтер Маямі" повний матч провели Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс – для двох останніх це був прощальний поєдинок у кар'єрі.

Луїс Суарес залишився в запасі й на поле не виходив.

За "Ванкувер" усі 90 хвилин відіграв Томас Мюллер, який приєднався до клубу влітку.