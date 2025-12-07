"Попрощаюсь із фанатами на "Енфілді". Салах зробив різку заяву про майбутнє в "Ліверпулі"

Зірка англійського "Ліверпуля" єгиптянин Мохамед Салах перестав потрапляти в основний склад. На фоні цього він зробив низку гучних заяв – про ситуацію в клубі, стосунки з тренером Арне Слотом та своє майбутнє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

"Мене зробили цапом-відбувайлом"

У суботу, 6 грудня, у матчі АПЛ між "Ліверпулем" і "Лідсом" (3:3) Мохамед Салах втретє поспіль не вийшов у стартовому складі. Для 33-річного єгиптянина це перша подібна серія за час його виступів на "Енфілді".

Після гри форвард емоційно відреагував на своє третє поспіль перебування на лаві, заявивши, що почувається "цапом-відбувайлом" у клубі на тлі нестабільного сезону.

"Я зробив так багато для цього клубу за багато років, особливо минулого сезону. Тепер я сиджу на лаві й не знаю, чому так. Виглядає так, ніби клуб мене підставляє. Я почуваюся цапом-відбувайлом", - заявив він.

Форвард також натякнув на порушення домовленостей між ним та клубом:

"Мені багато чого наобіцяли влітку, а тепер я на лаві третій матч поспіль. Не можу сказати, що обіцянок дотримуються", - пожалівся єгиптянин.

Проблеми зі Слотом

Салах також несподівано зазначив, що його взаємини з головним тренером Арне Слотом різко погіршилися:

"Я багато разів казав, що маю хороші стосунки з тренером. А тепер їх просто немає. Не знаю чому. Виглядає так, що хтось не хоче бачити мене в клубі", - розповів він.

"Побачимо, що буде далі"

Футболіст зазначив, що наступна домашня гра проти "Брайтона" стане його останньою в складі "Ліверпуля". Поки – лише перед від'їздом на Кубок африканських націй (турнір пройде з 21 грудня цього року до 18 січня – наступного у Марокко).

"Я буду на 'Енфілді', щоб попрощатися з фанами. Побачимо, що буде далі. У футболі немає гарантій", - сказав він.

Криза сезону і роль єгиптянина

В умовах непростого сезону "Ліверпуль" вже зазнав 10 поразок у всіх турнірах: програв Суперкубок, вилетів із Кубка ліги та займає лише 8-ме місце в АПЛ.

Попри це, Салах залишається одним із найрезультативніших у команді: 5 голів і 3 асисти у сезоні-2025/26.

Салах у "Ліверпулі": що відомо

Єгипетський нападник виступає за "Ліверпуль" з 2017 року. За цей час здобув з клубом дев'ять трофеїв. Зокрема двічі перемагав у АПЛ, а також підіймав над головою трофей Ліги чемпіонів.

Загалом забив 250 голів у 420 матчах, що є третім показником в історії клубу. У минулому сезоні записав у свій актив 34 голи та 23 асисти.

У квітні 2025 підписав контракт до 2027 року із зарплатою понад 400 тис. фунтів на тиждень.