Заплямувались росіянином: чому зірка збірної України відмовив французькому гранду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe .

22-річний футболіст, вихованець київського "Динамо", який з січня 2023 року виступає у складі англійського "Борнмута", пояснив, що не вестиме перемовини з клубом, де є росіянин.

За парижан грає російський голкіпер Матвєй Сафонов. Він приєднався до клубу у червні 2024 року.

"Забарний дав зрозуміти керівництву клубу: якщо в складі буде Сафонов, він не гратиме за ПСЖ. Центральний захисник і голкіпер – дві пов'язані між собою позиції на полі. І він розуміє, що це створить велику проблему для команди. Та не хотів би, щоб усе зводилося до факту, що він українець, а воротар – росіянин", – написав журналіст L'Equipe Лоїк Танзі.

Він додав, що у Парижі думали про продаж голкіпера. Але від цієї ідеї відмовились, навіть незважаючи на те, що тренер команди Луїс Енріке "в захваті" від Забарного.

Хто такий Матвєй Сафонов і як він опинився в ПСЖ

Справа у тому, що інтереси росіянина лобіює спортивний директор ПСЖ – португалець Луїш Кампуш. Його вплив у клубі надзвичайно великий. Він займається усією трансферною політикою та має високу довіру від власника ПСЖ – катарського бізнесмена Нассера Аль-Хелаіфі.

Саме Кампуш привіз 25-річного вихованця "Краснодара" до французької столиці. Повідомлялось, що португалець помітив Сафонова, ще коли той грав за збірну Росії U-16. Довго слідкував за ним. А коли стало відомо, що костариканець Кейлор Навас не збирається продовжувати контракт з парижанами, сприяв переходу росіянина.

Сафонов у поточному сезоні провів за ПСЖ 8 матчів, у яких пропустив 6 голів. Transfermarkt оцінює його в 22 млн євро.