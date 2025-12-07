ua en ru
Энрике возмущен. Почему на самом деле Забарный не сыграл за ПСЖ вместе с россиянином

Воскресенье 07 декабря 2025 14:59
UA EN RU
Энрике возмущен. Почему на самом деле Забарный не сыграл за ПСЖ вместе с россиянином Фото: Илья Забарный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Илья Забарный не попал в заявку ПСЖ на матч 15-го тура чемпионата Франции против "Ренна". Зато впервые в этом сезоне в стартовом составе появился российский голкипер Матвей Сафонов. И именно это стало поводом для вопросов к тренеру Луису Энрике.

О том, как рулевой парижан объяснил ситуацию, рассказывает РБК-Украина.

Бурная реакция Энрике

Главный тренер ПСЖ чрезвычайно эмоционально ответил на вопрос журналистов, идет ли речь о нежелании украинца играть в одной команде с россиянином.

По слова наставника, связывать отсутствие Забарного с появлением Сафонова - "абсолютный нонсенс".

"Это невероятно! Каждый раз, когда вы задаете такой вопрос, вы создаете проблему. Забарный просто болен. Просто болен - и все. Он был болен последние два дня. Но я знаю, что важнее говорить о скандале и постоянно искать другой", - приводит слова тренера FootMercato.

Тренер также подчеркнул, что не стоит выдумывать дополнительные сенсации вокруг команды, которая сейчас сосредоточена на борьбе в чемпионате.

Отметим, что выход Сафонова в старте связан с тем, что основной вратарь парижан Люка Шевалье получил травму.

Поединок завершился уверенной победой ПСЖ - 5:0. Парижане занимают вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1, отставая от "Ланса" на одно очко.

Взаимоотношения Забарного и Сафонова: что известно

В нынешнем сезоне Илья Забарный уже отыграл 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и получил три желтые карточки. Украинец, присоединившийся к ПСЖ летом, стал одним из ключевых защитников команды Энрике.

По информации журналистов, во время переговоров о переходе украинский центрбек выдвигал условие - чтобы российский вратарь покинул команду.

Тем не менее Сафонов, которого ПСЖ приобрел у "Краснодара" в июне 2024 года за 20 млн евро, остался в Париже.

После этого Забарный признал, что профессиональный контракт обязывает его работать в команде, даже если в ней остаются игроки из РФ.

Французские журналисты сообщают, что Забарный якобы полностью игнорирует голкипера сборной России. "Его коммуникация с Сафоновым в клубе сведена к нулю", - утверждают местные СМИ.

