Світоліна близька до чергового тріумфу: за що українка може отримати світову нагороду

За що номінували Світоліну

Нагорода "Heart Award" присуджується тенісисткам, які з відданістю та мужністю представляють свою країну на Кубку Біллі Джин Кінг. Приз передбачає 10 тисяч доларів, які лауреатка може передати на благодійність.

Світоліна вразила своєю грою у вересневому фінальному етапі: у чвертьфіналі українка здолала іспанку Паулу Бадосу, а у півфіналі після напруженої боротьби поступилася італійці Жасмін Паоліні.

Саме Паоліні стала однією з її головних суперниць у боротьбі за цьогорічну відзнаку.

Хто ще претендує на нагороду

Окрім Еліни Світоліної, серед номінанток:

Жасмін Паоліні (Італія) - допомогла збірній Італії вдруге поспіль виграти Кубок

- допомогла збірній Італії вдруге поспіль виграти Кубок Елізабетта Коччаретто (Італія) - створила сенсацію, перемігши 18-ту ракетку світу Емму Наварро у фіналі

- створила сенсацію, перемігши 18-ту ракетку світу Емму Наварро у фіналі Джессіка Пегула (США) - лідерка американської команди, яка принесла своїй збірній вирішальні очки у півфіналі

Як підтримати українку

Проголосувати за Еліна Світоліну можна до п’ятниці, 24 жовтня, на офіційному сайті Billie Jean King Cup. Результати оприлюднять невдовзі після завершення голосування.

Світоліна вже ставала володаркою "Heart Award" у квітні цього року за виступ у плейоф Кубку Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, у півфіналі турніру збірна України поступилася Італії з рахунком 1:2.