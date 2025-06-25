Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України: відомо, як витратить призові
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула нагороду Gainbridge Heart Award, яку щороку вручають тенісисткам за виняткову мужність, відданість команді та гідне представлення своєї країни на Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Як голосували вболівальники
30-річна українка перемогла у голосуванні, набравши 33% голосів уболівальників з усього світу.
Це дозволило їй випередити конкуренток – Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Єну Шибахару (Японія, 7%).
Світоліна стала третьою українкою, яка отримала Heart Award з моменту її заснування у 2009 році. До цього нагороду здобували Катерина Бондаренко (2016 рік) та Ангеліна Калініна (2023-й).
Що сказала Світоліна про перемогу та призові
"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Представляти Україну в такий непростий час – величезна мотивація. Дякую всім, хто проголосував. Це визнання дуже багато для мене означає", - прокоментувала перемогу лідерка українського тенісу.
Також вона повідомила, що грошовий приз у розмірі 3 000 доларів вирішила передати до власного благодійного фонду Svitolina Foundation, який підтримує молодих українських тенісисток.
Останні матчі збірної України в Кубку Біллі Джин Кінг
У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща).
За збірну України грали дві перші тенісистки національного рейтингу – Еліна Світоліна та Марта Костюк і найкраща вітчизняна пара – Людмила та Надія Кіченок. У якості запасної діяла 10-та ракетка України – Катаріна Завацька.
У матчах кваліфікації українки перемогли збірні Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1).
Ці перемоги та вихід у фінал дозволили нашій команді піднятися в рейтингу національних збірних на вісім позицій. Зараз "синьо-жовті" – 11-ті в світі.
Наступний матч збірної України на турнірі відбудеться 17 вересня у китайському Шеньчжені, де команда зіграє в 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг проти збірної Іспанії.