ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA

Понеділок 13 жовтня 2025 10:58
UA EN RU
Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У понеділок, 13 жовтня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Зміни у першій десятці

Лідером рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, однак її перевага над головною переслідувачкою – Ігою Свьонтек із Польщі скоротилася.

Американка Джессіка Пегула після виходу у фінал турніру серії WTA 1000 в Ухані повернулася до топ-5, потіснивши росіянку Мірру Андрєєву.

Топ-10 світового рейтингу

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Іга Свьонтек (Польща)
  3. (3). Коко Гофф (США)
  4. (4). Аманда Анісімова (США)
  5. (6). Джессіка Пегула (США)
  6. (5). Мірра Андрєєва
  7. (7). Медісон Кіз (США)
  8. (8). Жасмін Паоліні (Італія)
  9. (9). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  10. (11). Єкатерина Александрова

Світоліна та інші українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон, залишилася на 13-й сходинці світової класифікації. Вона проводить вже 378-й тиждень поспіль серед 20 найсильніших тенісисток світу.

Марта Костюк втратила дві позиції й тепер посідає 28-ме місце. Українка не змогла захистити очки за торішній вихід у третє коло в Ухані.

Натомість Даяна Ястремська зробила крок уперед і замикає топ-30 рейтингу WTA.

Юлія Стародубцева зберегла 131-й рядок, а Олександра Олійникова піднялася на 137-му позицію (+2) і наближається до статусу четвертої ракетки України.

Попри тривалу паузу з червня, Ангеліна Калініна піднялася на 158 місце, а Дарія Снігур покращила показник до 174-го рядка (+1).

Топ-10 вітчизняного рейтингу залишила Леся Цуренко, яка не грала у 2025-му, хоча й не повідомляла про завершення кар'єри. Натомість до чільної десятки вітчизняних тенісисток повернулась Катерина Завацька.

Топ-10 українок в рейтингу WTA

  • 13 (13). Еліна Світоліна
  • 28 (26). Марта Костюк
  • 30 (31). Даяна Ястремська
  • 131 (131). Юлія Стародубцева
  • 137 (139). Олександра Олійникова
  • 158 (159). Ангеліна Калініна
  • 174 (175). Дарія Снігур
  • 265 (263). Анастасія Соболєва
  • 329 (319). Валерія Страхова
  • 419 (420). Катаріна Завацька

Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA

Раніше ми повідомили, хто з українок зіграє в основі турніру в китайському Нінбо.

Також ми писали, що Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить