Стабільність Світоліної, Ястремська підтискає Костюк: українки в оновленому рейтингу WTA

Зміни у першій десятці

Лідером рейтингу залишається "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, однак її перевага над головною переслідувачкою – Ігою Свьонтек із Польщі скоротилася.

Американка Джессіка Пегула після виходу у фінал турніру серії WTA 1000 в Ухані повернулася до топ-5, потіснивши росіянку Мірру Андрєєву.

Топ-10 світового рейтингу

(1). Аріна Соболенко (2). Іга Свьонтек (Польща) (3). Коко Гофф (США) (4). Аманда Анісімова (США) (6). Джессіка Пегула (США) (5). Мірра Андрєєва (7). Медісон Кіз (США) (8). Жасмін Паоліні (Італія) (9). Єлена Рибакіна (Казахстан) (11). Єкатерина Александрова

Світоліна та інші українки

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка достроково завершила сезон, залишилася на 13-й сходинці світової класифікації. Вона проводить вже 378-й тиждень поспіль серед 20 найсильніших тенісисток світу.

Марта Костюк втратила дві позиції й тепер посідає 28-ме місце. Українка не змогла захистити очки за торішній вихід у третє коло в Ухані.

Натомість Даяна Ястремська зробила крок уперед і замикає топ-30 рейтингу WTA.

Юлія Стародубцева зберегла 131-й рядок, а Олександра Олійникова піднялася на 137-му позицію (+2) і наближається до статусу четвертої ракетки України.

Попри тривалу паузу з червня, Ангеліна Калініна піднялася на 158 місце, а Дарія Снігур покращила показник до 174-го рядка (+1).

Топ-10 вітчизняного рейтингу залишила Леся Цуренко, яка не грала у 2025-му, хоча й не повідомляла про завершення кар'єри. Натомість до чільної десятки вітчизняних тенісисток повернулась Катерина Завацька.

Топ-10 українок в рейтингу WTA