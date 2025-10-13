Свитолина близка к очередному триумфу: за что украинка может получить мировую награду

Первая ракетка Украины Элина Свитолина попала в список номинанток на престижную награду "Heart Award" по итогам финального этапа Кубка Билли Джин Кинг 2025. Голосование за победительницу уже открыто на официальном сайте соревнования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Billie Jean King Cup.
Награда "Heart Award" присуждается теннисисткам, которые с преданностью и мужеством представляют свою страну на Кубке Билли Джин Кинг. Приз предусматривает 10 тысяч долларов, которые лауреат может передать на благотворительность.
Свитолина поразила своей игрой в сентябрьском финальном этапе: в четвертьфинале украинка одолела испанку Паулу Бадосу, а в полуфинале после напряженной борьбы уступила итальянке Жасмин Паолини.
Именно Паолини стала одной из ее главных соперниц в борьбе за нынешнюю награду.
Кроме Элины Свитолиной, среди номинантов:
Проголосовать за Элину Свитолину можно до пятницы, 24 октября, на официальном сайте Billie Jean King Cup. Результаты обнародуют вскоре после завершения голосования.
Свитолина уже становилась обладательницей "Heart Award" в апреле этого года за выступление в плейоф Кубка Билли Джин Кинг.
Напомним, в полуфинале турнира сборная Украины уступила Италии со счетом 1:2.
Ранее мы сообщали о стабильности Элины Свитолиной и позиции других украинок в обновленном рейтинге WTA.
Также читайте, кто из украинок сыграет в основе турнира в китайском Нинбо.