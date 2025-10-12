ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ястремська й Стародубцева у продовженні китайської серії: з кім зіграють в основі турніру в Нінбо

Неділя 12 жовтня 2025 13:15
UA EN RU
Ястремська й Стародубцева у продовженні китайської серії: з кім зіграють в основі турніру в Нінбо Фото: Даяна Ястремська (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Третя та четверта ракетки України – Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева зіграють в основній сітці хардового турніру WTA 500 у китайському Нінбо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації.

Ястремська проти сенсації року

Ястремська (№ 31 WTA) потрапила до основи турніру завдяки рейтингу та зустрінеться в першому колі з представницею Канади Вікторією Мбоко (№24 WTA). Для тенісисток це буде перший очний поєдинок.

Мбоко – одна з головних сенсацій жіночого туру в 2025 році. 19-річна тенісистка розпочинала сезон на 350-му місці у світовому рейтингу й зробила стрибок на понад 300 позицій, здобувши зокрема свій перший трофей на турнірі WTA 1000 у Монреалі.

У разі перемоги над Мбоко, Ястремська у другому колі зіграє проти третьої сіяної – Єлени Рибакіної з Казахстану.

Зазначимо, що для Даяни – це перший в кар'єрі виступ на турнірі в Нінбо.

Останній свій турнір WTA українка завершила зняттям. На "тисячнику" в Ухані вона через проблеми зі здоров'ям не змогла продовжити матч першого кола з німкенею Лаурою Зігемунд.

Ястремська й Стародубцева у продовженні китайської серії: з кім зіграють в основі турніру в Нінбо

Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Другий шанс Стародубцевої

Компанію Ястремській склала четверта вітчизняна ракетка Юлія Стародубцева (№131 WTA).

Для того, щоб зіграти в основній сітці, їй довелося пройти кваліфікацію. Там українка пройшла австралійку Прісциллу Хон (7:6, 6:1) та німкеню Тамару Корпач (6:1, 6:3). Це були перші перемоги Юлії на рівні WTA після семи поспіль поразок.

Стародубцева вперше в кар'єрі пробилася в основний раунд турніру в Нінбо. Минулого року українка також брала участь у кваліфікації, але поступилася в першому раунді китаянці Ю Сяоді.

Суперниця Юліїї на старті визначиться пізніше.

Раніше ми повідомили, що Костюк завершила сезон-2025 і поділилася амбітною метою на наступний.

Дізнайтеся також, чому тенісні м'ячі жовті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Даяна Ястремська
Новини
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Паливна криза в Росії. Як Білорусь рятує агресора бензином
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить