"Колос" шокує "Динамо": третя поразка чемпіона поспіль у чемпіонаті України
Київське "Динамо" після міжнародної паузи продовжило невдалу серію в українській першості. У поєдинку 13 туру УПЛ команда Олександра Шовковського на виїзді поступилася Колосу, пропустивши двічі ще до перерви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.
Динамо не впоралося з тиском у Ковалівці
Столичний клуб вирушив на матч проти сусіда по таблиці в статусі чинного чемпіона, але з двома поспіль поразками у багажі.
Уже на старті зустрічі кияни опинилися у складному становищі, на 9-й хвилині Юрій Климчук замкнув передачу Едуарда Козіка та відкрив рахунок.
Незадовго до свистка на перерву той самий Климчук подвоїв перевагу господарів, оформивши дубль.
Динамо відповіло лише одним результативним ударом у виконанні Шоли Огундани, однак наздогнати суперника так і не змогло - 1:2.
Кризовий відрізок і новий антирекорд чемпіона
Поразка в Ковалівці стала третьою поспіль для команди Шовковського в УПЛ - такого провалу кияни не допускали раніше у рамках чемпіонату.
За останні дев’ять турів "Динамо" зуміло перемогти лише одного разу - у зустрічі з "Кривбасом". В активі лише три нічиї та п’ять поразок.
Невдала серія спричинила падіння на п’яту позицію турнірної таблиці. "Колос", здобувши перемогу, обійшов киян, а відставання від лідера - донецького "Шахтаря" - збільшилося до семи балів. При цьому у гірників ще є матч у запасі.
Турнірна таблиця УПЛ після 13 туру:
- "Шахтар" - 27 очок (12 матчів), 29:10
- ЛНЗ - 26 (13 матчів), 14:8
- "Полісся" - 23 (12 матчів), 21:8
- "Колос" - 22 (13 матчів), 16:12
- "Динамо" - 20 (13 матчів), 29:18
- "Кривбас" - 20 (12 матчів), 20:19
- "Металіст" 1925 - 20 (13 матчів), 15:11
Що далі
Наступний матч "Динамо" проведе в єврокубках. У четвер, 27 листопада, команда вирушить на поєдинок Ліги конференцій проти кіпрської "Омонії".
