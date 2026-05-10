"Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Донецький "Шахтар" гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27. Попри низьку позицію України в таблиці коефіцієнтів, "гірники" зуміли уникнути виснажливої кваліфікації завдяки збігу одразу кількох факторів.

Як таке стало можливим – пояснює РБК-Україна .

До еліти – напряму

За регламентом УЄФА, чемпіон України мав би розпочинати свій шлях з кваліфікаційних раундів. Проте донеччани скористалися механізмом "ребалансу" (зсуву сітки). Це стало можливим завдяки високому особистому рейтингу "Шахтаря" та результатам у європейських чемпіонатах:

Цьогорічні фіналісти ЛЧ – англійський "Арсенал" та французький ПСЖ – уже гарантували собі місця в турнірі через внутрішні першості. Це звільнило одну пряму путівку. Невдачі конкурентів: Грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс", які розташовані вище в п'ятирічному рейтингу серед асоціацій, що не є в топ-10 Таблиці коефіцієнтів УЄФА, не змогли стати чемпіонами своїх країн.

"Гірники" у 27-му турі УПЛ розгромили "Полтаву" (4:0) і завоювали золоті медалі чемпіонату України за три тури до фінішу.

Таким чином, саме "Шахтар" як найкращий за рейтингом серед потенційних чемпіонів забере вакантне місце в основному раунді.

Окрім прямого потрапляння в ЛЧ, цей успіх принесе Україні 6 бонусних очок у Таблицю коефіцієнтів уже на старті наступного сезону.

Хто вже в основі ЛЧ-2026/27

"Шахтар" став 18-м клубом, що забронював собі місце в основному раунді. Серед майбутніх суперників донеччан уже значаться: