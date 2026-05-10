"Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим
Донецький "Шахтар" гарантував собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів на сезон-2026/27. Попри низьку позицію України в таблиці коефіцієнтів, "гірники" зуміли уникнути виснажливої кваліфікації завдяки збігу одразу кількох факторів.
Як таке стало можливим – пояснює РБК-Україна.
До еліти – напряму
За регламентом УЄФА, чемпіон України мав би розпочинати свій шлях з кваліфікаційних раундів. Проте донеччани скористалися механізмом "ребалансу" (зсуву сітки). Це стало можливим завдяки високому особистому рейтингу "Шахтаря" та результатам у європейських чемпіонатах:
- Тріумф фаворитів: Цьогорічні фіналісти ЛЧ – англійський "Арсенал" та французький ПСЖ – уже гарантували собі місця в турнірі через внутрішні першості. Це звільнило одну пряму путівку.
- Невдачі конкурентів: Грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс", які розташовані вище в п'ятирічному рейтингу серед асоціацій, що не є в топ-10 Таблиці коефіцієнтів УЄФА, не змогли стати чемпіонами своїх країн.
- Чемпіонство "Шахтаря": "Гірники" у 27-му турі УПЛ розгромили "Полтаву" (4:0) і завоювали золоті медалі чемпіонату України за три тури до фінішу.
Таким чином, саме "Шахтар" як найкращий за рейтингом серед потенційних чемпіонів забере вакантне місце в основному раунді.
Окрім прямого потрапляння в ЛЧ, цей успіх принесе Україні 6 бонусних очок у Таблицю коефіцієнтів уже на старті наступного сезону.
Хто вже в основі ЛЧ-2026/27
"Шахтар" став 18-м клубом, що забронював собі місце в основному раунді. Серед майбутніх суперників донеччан уже значаться:
- Іспанія: "Реал", "Барселона", "Вільярреал", "Атлетіко"
- Англія: "Арсенал", "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед"
- Італія: "Інтер"
- Німеччина: "Баварія", "Боруссія" Д, "Лейпциг"
- Франція: ПСЖ, "Ланс"
- Нідерланди: ПСВ, "Феєнорд"
- Португалія: "Порту"
- Туреччина: "Галатасарай"
