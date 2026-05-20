"Астон Вілла" – "Фрайбург": де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку

Сьогодні ввечері, 20 травня, на стамбульському стадіоні "Бешикташ Парк" визначиться переможець другого за престижністю клубного трофею континенту – Ліги Європи. На берегах Босфору зійдуться дві найрезультативніші команди цьогорічного розіграшу: німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла".

Про головні інтриги фінального протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Деталі матчу

Поєдинок "Астон Вілла" – "Фрайбург" стартує о 22:00 за київським часом.

Команди на поле арени "Бешикташ Парк" виведе французька бригада арбітрів на чолі з головним рефері Франсуа Летексьє.

Неймовірний шанс для "Фрайбурга"

Для німецького клубу цей вечір – найважливіший у його історії. Досі найкращим досягненням "Фрайбурга" на європейській арені були скромні виходи до 1/8 фіналу (в сезонах 2022/23 та 2023/24). Команда ніколи в своїй історії не вигравала великих трофеїв.

Посівши 7-ме місце на загальному етапі, підопічні тренера Юліана Шустера влаштували справжнє гольове шоу у плей-офф, забиваючи три та більше м'ячів у чотирьох із шести матчів. На шляху до Стамбула німці безжально знесли бельгійський "Генк" (0:1, 5:1), іспанську "Сельту" (3:0, 3:1) та португальську "Брагу" (1:2, 3:1).

"Фрайбург" розраховує на досвідченого лідера та найкращого бомбардира – італійця Вінченцо Гріфо, надійні руки кіпера Ноа Атуболу та головне відкриття сезону – 20-річного опорника збірної Швейцарії Йохана Манзамбі. Головне питання: чи впорається ця молода та зухвала команда з тиском фіналу?

Унаї Емері - рекордсмен за перемогами в Лізі Європи (фото: x.com/AVFCOfficial)

Фактор Емері та 30 років без трофеїв

Бірмінгемці прилетіли до Туреччини з однією метою – привезти на "Вілла Парк" перший серйозний трофей за останні 30 років. На загальному етапі англійці виграли 7 із 8-ми матчів, впевнено фінішувавши на другому місці. А в плей-офф методично переграли французький "Лілль" (1:0, 2:0), італійську "Болонью" (3:1, 4:0) та земляків з "Ноттінгем Форест" (0:1, 4:0).

У складі команди на полі креативить Морган Роджерс, лідерські якості проявляє капітан команди із Шотландії Джон Макгінн, за голи відповідає грізний Оллі Воткінс, а ворота захищає скандальний чемпіон світу з Аргентини Еміліано Мартінес.

Але головна зброя "Вілли" перебуває на тренерському містку. Для іспанського тактичного гуру Унаї Емері це рекордний шостий фінал Ліги Європи в кар'єрі. Він вигравав цей турнір чотири рази (тричі з "Севільєю" та один раз із "Вільярреалом"). Цей космічний досвід може стати вирішальним фактором протистояння.

Хто фаворит фіналу

Експерти віддають невелику перевагу "Астон Віллі" саме через фактор кубкового генія Емері та загартованість в АПЛ.

Проте шалена результативність та емоційне піднесення "Фрайбурга" гарантують, що на вболівальників у Стамбулі чекає яскравий, безкомпромісний та результативний футбол.

Де дивитися гру в Україні

У прямому ефірі поєдинок "Фрайбург" – "Астон Вілла" покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступною за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Розпочинеться мовлення з передматчевої студії вже о 21:20. Коментуватимуть протистояння Володимир Кобельков та Віталій Кравченко.