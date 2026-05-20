ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Астон Вілла" – "Фрайбург": де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку

15:41 20.05.2026 Ср
3 хв
Унаї Емері йде за історичним рекордом, а німці мріють про перший великий трофей
aimg Андрій Костенко
"Астон Вілла" – "Фрайбург": де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку Трофей Ліги Європи (фото: УЄФА)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Сьогодні ввечері, 20 травня, на стамбульському стадіоні "Бешикташ Парк" визначиться переможець другого за престижністю клубного трофею континенту – Ліги Європи. На берегах Босфору зійдуться дві найрезультативніші команди цьогорічного розіграшу: німецький "Фрайбург" та англійська "Астон Вілла".

Про головні інтриги фінального протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Читайте також: Екзамен для "тигрів" та погоня за рекордом: кубкова історія "Динамо" та "Чернігова" перед фіналом

Деталі матчу

Поєдинок "Астон Вілла" – "Фрайбург" стартує о 22:00 за київським часом.

Команди на поле арени "Бешикташ Парк" виведе французька бригада арбітрів на чолі з головним рефері Франсуа Летексьє.

Неймовірний шанс для "Фрайбурга"

Для німецького клубу цей вечір – найважливіший у його історії. Досі найкращим досягненням "Фрайбурга" на європейській арені були скромні виходи до 1/8 фіналу (в сезонах 2022/23 та 2023/24). Команда ніколи в своїй історії не вигравала великих трофеїв.

Посівши 7-ме місце на загальному етапі, підопічні тренера Юліана Шустера влаштували справжнє гольове шоу у плей-офф, забиваючи три та більше м'ячів у чотирьох із шести матчів. На шляху до Стамбула німці безжально знесли бельгійський "Генк" (0:1, 5:1), іспанську "Сельту" (3:0, 3:1) та португальську "Брагу" (1:2, 3:1).

"Фрайбург" розраховує на досвідченого лідера та найкращого бомбардира – італійця Вінченцо Гріфо, надійні руки кіпера Ноа Атуболу та головне відкриття сезону – 20-річного опорника збірної Швейцарії Йохана Манзамбі. Головне питання: чи впорається ця молода та зухвала команда з тиском фіналу?

&quot;Астон Вілла&quot; – &quot;Фрайбург&quot;: де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку

Унаї Емері - рекордсмен за перемогами в Лізі Європи (фото: x.com/AVFCOfficial)

Фактор Емері та 30 років без трофеїв

Бірмінгемці прилетіли до Туреччини з однією метою – привезти на "Вілла Парк" перший серйозний трофей за останні 30 років. На загальному етапі англійці виграли 7 із 8-ми матчів, впевнено фінішувавши на другому місці. А в плей-офф методично переграли французький "Лілль" (1:0, 2:0), італійську "Болонью" (3:1, 4:0) та земляків з "Ноттінгем Форест" (0:1, 4:0).

У складі команди на полі креативить Морган Роджерс, лідерські якості проявляє капітан команди із Шотландії Джон Макгінн, за голи відповідає грізний Оллі Воткінс, а ворота захищає скандальний чемпіон світу з Аргентини Еміліано Мартінес.

Але головна зброя "Вілли" перебуває на тренерському містку. Для іспанського тактичного гуру Унаї Емері це рекордний шостий фінал Ліги Європи в кар'єрі. Він вигравав цей турнір чотири рази (тричі з "Севільєю" та один раз із "Вільярреалом"). Цей космічний досвід може стати вирішальним фактором протистояння.

&quot;Астон Вілла&quot; – &quot;Фрайбург&quot;: де дивитися фінал Ліги Європи і чого чекати від поєдинку

Хто фаворит фіналу

Експерти віддають невелику перевагу "Астон Віллі" саме через фактор кубкового генія Емері та загартованість в АПЛ.

Проте шалена результативність та емоційне піднесення "Фрайбурга" гарантують, що на вболівальників у Стамбулі чекає яскравий, безкомпромісний та результативний футбол.

Де дивитися гру в Україні

У прямому ефірі поєдинок "Фрайбург" – "Астон Вілла" покаже медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступною за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Розпочинеться мовлення з передматчевої студії вже о 21:20. Коментуватимуть протистояння Володимир Кобельков та Віталій Кравченко.

Раніше ми розповіли, як донецький "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Ліга Європи Унаи Эмери
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії