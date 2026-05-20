"Динамо" одолело "Чернигов" в финале Кубка Украины и спасло провальный сезон (видео)

20:08 20.05.2026 Ср
3 мин
"Бело-синие" добыли 14-й трофей в истории
aimg Андрей Костенко
"Динамо" одолело "Чернигов" в финале Кубка Украины и спасло провальный сезон (видео) Киевляне завершают сезон с трофеем (фото: ФК "Динамо")
Киевское "Динамо" на мажорной ноте завершило сезон, который мог стать одним из худших в истории клуба. Победа в финале Кубка Украины над перволиговым "Черниговом" принесла "бело-синим" долгожданный трофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Кубок Украины. Финал

"Чернигов" (1 лига) - "Динамо" (Киев, УПЛ) - 1:3

Голы: Романченко, 34 - Буяльский, 26, 53, Ярмоленко, 71

Первый тайм: давление "Динамо" и чудо от "Чернигова"

Тактика команд на финал ни для кого не была секретом. "Чернигов", который пробился в решающий матч через три серии пенальти, стремился любой ценой дотянуть до лотереи и на этот раз. "Динамо" же было нацелено на быстрое решение вопроса, чтобы не доводить противостояние до лишних нервов и неприятных сюрпризов.

Старт начала матча пришлось отложить на 15 минут из-за воздушной тревоги во Львове. А когда соперники вышли на поле, предварительные прогнозы по развитию игры сразу стали реальностью.

С первых минут подопечные Игоря Костюка забрали мяч под свой контроль и устроили настоящую бомбардировку ворот "Чернигова". На 17-й минуте кипер "тигров" Татаренко ногами отразил опасный удар Шолы, через две минуты Волошин запустил мяч над перекладиной с убойной позиции, а затем мощный выстрел Бражко приняла на себя перекладина.

Логическое давление киевлян воплотилось в забитый мяч на 26-й минуте. Шола прострелил с левого фланга, Пономаренко попытался пробить, а после рикошета мяч отскочил к Буяльскому, который хладнокровно расстрелял сетку ворот - 1:0 в пользу "Динамо".

Однако футболисты "Чернигова" не смутились. Статистика ударов до перерыва выглядела шокирующе: 2 (1 - в створ ворот) против 16 (7) в пользу "Динамо", но представители Первой лиги выжали абсолютный максимум из своего первого же момента.

На 34-й минуте Шалфеев идеально навесил со стандарта с левого фланга, а защитник Романченко головой подрезал мяч точно в дальний угол ворот Нещерета - 1:1. После короткой проверки ВАР арбитр Александр Шандор подтвердил легитимность гола.

Перед самым свистком на перерыв на поле вспыхнула настоящая жара. Сначала вратарь черниговцев Татаренко совершил сейв после удара Шапаренко в касание. Через минуту автор гола Романченко уже самоотверженно заблокировал удар Буяльского, который летел в угол.

А на 45+2-й минуте "Чернигов" вообще мог шокировать страну: Безбородько вывели на свидание с Нещеретом, но форвард совсем немного не попал в дальний угол.

Команды ушли на перерыв с сохранением интриги - 1:1.

Второй тайм: дубль капитана киевлян и сдержанная радость Ярмоленко

Не успела возобновиться игра во втором тайме, как "Динамо" снова вышло в перед. И снова благодаря точному удару Буяльского.

Впрочем, в этой атаке прекрасно сыграл ряд игроков атакующего звена столичного клуба. Караваев вырезал передачу с правого фланга в штрафную, Шапаренко эффектно пяткой продолжил движение мяча на Пономаренко, а тот идеально выкатил под удар Буяльскому - капитан киевлян бильярдным выстрелом низом попал в ближний угол - 2:1.

Сразу после гола Костюк провел ротацию в линии атаки "Динамо". Поле покинули Шола, Шапаранко и Пономаренко. Вместо них в игру вошли Пихаленок, Герреро и Яромоленко.

И замена быстро сработала. Именно Герреро и Ярмоленко разыграли идеальную стеночку у ворот соперников и вдвоем оставили статистами всю оборону "тигров". Ярмоленко точным ударом отправил третий мяч в ворота Татаренко. Уроженец Чернигова, он сдержанно отпраздновал взятие ворот - 3:1.

Далее киевляне имели несколько шансов забить еще, однако свои шансы не реализовали. Впрочем и имеющегося преимущества хватило для триумфа. "Динамо" - обладатель Кубка Украины-2025/26!

