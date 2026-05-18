ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Полісся" та ЛНЗ залишають "Динамо" в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром

16:14 18.05.2026 Пн
3 хв
Синхронні осічки у 29-му турі головних претендентів на призові місця зберегли для киян математичну надію на "бронзу"
aimg Андрій Костенко
"Полісся" та ЛНЗ залишають "Динамо" в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром ЛНЗ несподівано поступився "Кудрівці" (фото: УПЛ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

У понеділок, 18 травня пройшли заключні поєдинки передостаннього, 29-го туру української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Результати матчів за участю черкаського ЛНЗ та житомирського "Полісся" не дозволили лідерам достроково закрити питання призерів та несподівано повернули надію київському "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: Перший список Мальдери: збірна України оголосила склад на літні матчі та назвала новий тренерський штаб

Несподіванки у матчах лідерів

Якби ЛНЗ та "Полісся" здобули цілком очікувані перемоги в матчах з "Кудрівкою" та "Зорею" відповідно – питання призерів поточного чемпіонату України було б вирішене. "Динамо" втратило б будь-які шанси наздогнати черкаську та житомирську команди і остаточно залишилося б на четвертій позиції.

Проте ЛНЗ, що посідає другу сходинку, мінімально поступився "Кудрівці" з рахунком 0:1. А "Полісся" не зуміло дотиснути луганську "Зорю", розписавши суху нічию. Останній результат ще залишає "біло-синім" математичні шанси на бронзові нагороди.

Зараз ЛНЗ має в активі 57 пунктів, "Полісся" – 56, а "Динамо" – 54. Кияни за очками можуть наздогнати навіть ЛНЗ. Але вони поступаються черкаській команді за особистими зустрічами (0:1, 0:0) – тому срібними призерами не зможуть стати ні за яких умов.

Шанси на "бронзу" також доволі примарні, але вони ще є. Тим більше, що "Полісся" помітно здало в кінці сезону: поразка від "Епіцентра" (2:3), нічия із "Зорею" (0:0). З такою тенденцією можна і останній поєдинок з львівським "Рухом" провалити. Хоча всі розуміють, що серйозно розраховувати на це не варто.

Житомиряни ж у свою чергу ще не втратили можливості фінішувати в чемпіонаті другими. Таке станеться, якщо ЛНЗ в останньому турі не зуміє переграти в Києві "Оболонь".

Матчі претендентів на медалі в останньому турі:

  • "Оболонь" – ЛНЗ
  • "Полісся" – "Рух"
  • "Динамо" – "Кудрівка"

Усі поєдинки відбудуться у неділю, 24 травня та стартують одночасно – о 13:00.

Хто зіграє в перехідних матчах

Не все ще остаточно визначено і внизу турнірної таблиці. Головні невдахи сезону – "Полтава" та "Олександрія" – вже відомі. А от із перехідними матчами ще є нюанс.

"Рух" їх вже не уникне. А "Кудрівка" ще може дістати "Епіцентр" за набраними балами. Рахунок особистих матчів у суперників рівний (2:1, 0:1). Треба буде рахувати різницю забитих та пропущених м'ячів. А тут величезна перевага на боці команди з Кам'янця-Подільського –"мінус 9" проти "мінус 15-ти".

Тому саме "Кудрівці" доведеться відстоювати право залишитися в еліті в битві з представником Першої ліги. Якщо, звісно, не стане реальністю варіант зі зняттям "Руха", про який багато говорять останнім часом.

Усі результати 29-го туру:

  • "Металіст 1925" – "Епіцентр" – 1:1 (Забергджа, 22 – Сидун, 74)
  • "Полтава" – "Динамо" – 0:2 (Ярмоленко, 3, з пенальті, Герреро, 90+1)
  • "Рух" – "Олександрія" – 1:3 (Таллес, 72, з пенальті — Цара, 7, Копина, 45+2, автогол, Кастільо, 46)
  • "Карпати" – "Верес" – 2:0 (Бабогло, 54, 70)
  • "Колос" – "Оболонь" – 0:2 (Волохатий, 4, Жовтенко, 29)
  • "Кривбас" – "Шахтар" – 2:3 (Мендоза, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Оба, 45, 68)
  • "Кудрівка" – ЛНЗ – 1:0 (Світюха, 80)
  • "Зоря" – "Полісся" – 0:0

&quot;Полісся&quot; та ЛНЗ залишають &quot;Динамо&quot; в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром

&quot;Полісся&quot; та ЛНЗ залишають &quot;Динамо&quot; в грі: як виглядає таблиця УПЛ перед фінальним туром

Бомбардири:

  • Матвій Пономаренко ("Динамо") – 12 голів
  • Пилип Будківський ("Зоря") – 12
  • Глейкер Мендоза ("Кривбас") – 11
  • Петер Ітодо ("Металіст 1925") – 10
  • Проспер Оба (ЛНЗ / "Шахтар") – 10
  • Андрій Сторчоус ("Кудрівка") – 10

Розклад фінального туру

Заключний, 30-й тур сезону УПЛ стартує у четвер, 21 травня. А завершиться – у неділю, 24 числа.

Раніше ми повідомили, що Ярмоленко наздогнав Реброва і опинився за крок від абсолютного рекорду УПЛ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим