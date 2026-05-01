ua en ru
Пт, 01 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Динамо" – "Шахтар": коли і де дивитися "Класичне" та інші матчі 26 туру УПЛ

11:42 01.05.2026 Пт
3 хв
Окрім центрального поєдинку туру буде ще одна топ-битва за медалі
aimg Андрій Костенко
"Динамо" – "Шахтар": коли і де дивитися "Класичне" та інші матчі 26 туру УПЛ Принципові суперники зустрінуться втретє в сезоні (фото: ФК "Динамо")

1 травня стартує 26-й тур української Прем'єр-ліги, центральним матчем якого стане класичне протистояння вітчизняних грандів.

Розклад поєдинків та трансляцій підкаже РБК-Україна.

Старт у Кропивницькому

Перша гра туру відбудеться у п'ятницю, 1 травня. "Полтава" у Кропивницькому прийме криворізький "Кривбас". Старт зустрічі заплановано на 15:30.

Три матчі – у розкладі на суботу, 2 травня. О 13:00 "Олександрія" вдома зустрінеться з ковалівським "Колосом", о 15:30 "Верес" у Рівному прийме "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського, а о 18:00 львівські "Карпати" протистоятимуть черкаському ЛНЗ.

Топ-матчі у неділю

Найцікавіші події в турі заплановані на неділю, 3 травня. День о 13:00 розпочнуть "Оболонь" та "Кудрівка".

О 15:30 – стартує важливий поєдинок у битві за нагороди: харківський "Металіст 1925", який зараз йде п'ятим зіграє з житомирським "Полісся", що посідає третю сходинку. Матч буде номінально домашнім для "металістів", але оскільки харків'яни у поточному сезоні приймають суперників у Житомирі, перевагу власного поля вони навряд чи відчують.

Час "Класичного"

А о 18:00 у Києві на арені імені Валерія Лобановського відбудеться найбільш принципове протистояння весняної частини сезону: "Динамо" – "Шахтар". Незважаючи на те, що "гірники" вже майже тримають у кишені "золото", а кияни ризикують залишитися без нагород, вага поєдинку грандів – надзвичайно велика.

"Шахтар" приїде в Київ після важкого півфіналу Ліги конференцій з англійськім "Крістал Пелас". Команда буде виснажена як фізично, так і морально. А від "Динамо", як показують останнім матчі, можна чекати чого завгодно. Варто лише згадати рекордний поєдинок минулого туру з "Кривбасом", коли поступаючись після першого тайму 1:4, кияни вирвали перемогу.

Нагадаємо, що у поточному сезоні гранди зустрічалися вже двічі. "Динамо" вибило "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка України, перегравши суперників вдома (2:1). Проте матч УПЛ, що пройшов у Львові та був номінально домашнім для "гірників", завершився тріумфом донецького колективу (3:1). Зазначимо, що в обох випадках "помаранчево-чорним" протистояла ще команда Олександра Шовковського. А для теперішнього наставника киян – Ігоря Костюка це буде перше "Класичне" в кар'єрі.

Завершиться 26-й тур матчем у Львові, в якому місцевий "Рух" зіграє з луганською "Зорею". Він відбудеться у понеділок, 4 травня, о 18:00.

Перелік матчів 26-го туру УПЛ:

П'ятниця, 1 травня

  • 15:30. "Полтава" – "Кривбас"

Субота, 2 травня

  • 13:00. "Олександрія" – "Колос"
  • 15:30. "Верес" – "Епіцентр"
  • 18:00. "Карпати" – ЛНЗ

Неділя, 3 травня

  • 13:00. "Оболонь" – "Кудрівка"
  • 15:30. "Металіст 1925" – "Полісся"
  • 18:00. "Динамо" – "Шахтар"

Понеділок, 4 травня

  • 18:00. "Рух" – "Зоря"

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Динамо Шахтар
Новини
Коломойському оголосили нову підозру, - джерело
