"Динамо" - "Шахтер": когда и где смотреть "Классическое" и другие матчи 26 тура УПЛ

11:42 01.05.2026 Пт
3 мин
Кроме центрального поединка тура будет еще одна топ-битва за медали
aimg Андрей Костенко
"Динамо" - "Шахтер": когда и где смотреть "Классическое" и другие матчи 26 тура УПЛ Принципиальные соперники встретятся третий раз в сезоне (фото: ФК "Динамо")

1 мая стартует 26-й тур украинской Премьер-лиги, центральным матчем которого станет классическое противостояние отечественных грандов.

Расписание поединков и трансляций подскажет РБК-Украина.

Старт в Кропивницком

Первая игра тура состоится в пятницу, 1 мая. "Полтава" в Кропивницком примет криворожский "Кривбасс". Старт встречи запланирован на 15:30.

Три матча - в расписании на субботу, 2 мая. В 13:00 "Александрия" дома встретится с ковалевским "Колосом", в 15:30 "Верес" в Ровно примет "Эпицентр" из Каменец-Подольского, а в 18:00 львовские "Карпаты" будут противостоять черкасскому ЛНЗ.

Топ-матчи в воскресенье

Самые интересные события в туре запланированы на воскресенье, 3 мая. День в 13:00 начнут "Оболонь" и "Кудривка".

В 15:30 - стартует важный поединок в битве за награды: харьковский "Металлист 1925", который сейчас идет пятым сыграет с житомирским "Полесьем", занимающим третью строчку. Матч будет номинально домашним для "металлистов", но поскольку харьковчане в текущем сезоне принимают соперников в Житомире, преимущество собственного поля они вряд ли почувствуют.

Время "Классического"

А в 18:00 в Киеве на арене имени Валерия Лобановского состоится наиболее принципиальное противостояние весенней части сезона: "Динамо" - "Шахтер". Несмотря на то, что "горняки" уже почти держат в кармане "золото", а киевляне рискуют остаться без наград, вес поединка грандов - чрезвычайно велик.

"Шахтер" приедет в Киев после тяжелого полуфинала Лиги конференций с английским "Кристал Пэлас". Команда будет истощена как физически, так и морально. А от "Динамо", как показывают последние матчи, можно ждать чего угодно. Стоит лишь вспомнить рекордный поединок прошлого тура с "Кривбассом", когда уступая после первого тайма 1:4, киевляне вырвали победу.

Напомним, что в текущем сезоне гранды встречались уже дважды. "Динамо" выбило "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины, переиграв соперников дома (2:1). Однако матч УПЛ, который прошел во Львове и был номинально домашним для "горняков", завершился триумфом донецкого коллектива (3:1). Отметим, что в обоих случаях "оранжево-черным" противостояла еще команда Александра Шовковского. А для нынешнего наставника киевлян - Игоря Костюка это будет первое "Классическое" в карьере.

Завершится 26-й тур матчем во Львове, в котором местный "Рух" сыграет с луганской "Зарей". Он состоится в понедельник, 4 мая, в 18:00.

Перечень матчей 26-го тура УПЛ:

Пятница, 1 мая

  • 15:30. "Полтава" - "Кривбасс"

Суббота, 2 мая

  • 13:00. "Александрия" - "Колос"
  • 15:30. "Верес" - "Эпицентр"
  • 18:00. "Карпаты" - ЛНЗ

Воскресенье, 3 мая

  • 13:00. "Оболонь" - "Кудривка"
  • 15:30. "Металлист 1925" - "Полесье"
  • 18:00. "Динамо" - "Шахтер"

Понедельник, 4 мая

  • 18:00. "Рух" - "Заря"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Ранее стало известно, где и когда сборная Украины сыграет первый матч с новым тренером.

